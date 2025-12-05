Imputan al piloto del helicóptero que cayó en Parque Manuel Belgrano

El piloto del helicóptero que este jueves se precipitó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) fue imputado por lesiones culposas.

Provincias05/12/2025

1764940768

El piloto del helicóptero que cayó este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) fue imputado y la aeronave continúa en el mismo lugar para seguir con las pericias correspondientes.

Según pudo saber NA, la Unidad de Flagrancia Norte dispuso imputar al piloto, de 46 años, por los delitos de lesiones culposas.

A su vez, el hombre se encuentra en el hospital Fernández, donde todavía se encuentra internado recuperándose de los politraumatismos, y se le realizó el test de alcoholemia.

Se indicó además que este viernes el club abrió sus puertas, pero solo para poder llevar a cabo las pericias mecánicas para determinar si es verídica la primera información sobre desperfectos en el motor.

Las pericias están a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte.

