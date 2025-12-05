Córdoba: emiten alerta por riesgo extremo de incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia de Córdoba emitió un alerta por riesgo extremo de incendios forestales debido al incremento de la temperatura en la jornada de este viernes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el vocero de dicho organismo, Roberto Schreiner, pidió precaución a la población y recordó que “está prohibido prender fuego en cualquier lugar del territorio de la Provincia de Córdoba, como así también hacer cualquier actividad que pueda llegar a generar un incendio forestal”.

Desde el gobierno de Cordoba recuerdan a la comunidad que para dar aviso de incendios, columnas de humo y demás indicios de fuego, la vía de contacto es 0-800-888-38346.

Asimismo, ante la ola de calor, Schreiner indicó que se esperan temperaturas extremas para las próximas horas, por lo que aconsejó hidratación frecuente, no realizar actividad física intensa y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.