Cosmosofía, una filosofía sin dogmas ni religión que busca la alineación del ser

El especialista en Cosmosofía Daniel Gagliardo, creador de la línea Uksim, dialogó con Pasaron Cosas sobre los fundamentos de esta corriente espiritual que, según explicó, busca despertar la conciencia interior y restablecer el vínculo del ser humano con su esencia.

“La Cosmosofía se define como el conjunto de estímulos o revelaciones espirituales que el ego y la personalidad pueden captar”, detalló. Según Gagliardo, cada persona tiene el potencial de recibir esos “estímulos cósmicos” a través de la intuición, siempre que logre una alineación profunda con su propia alma.

Remarcó que la Cosmosofía “no es doctrina ni religión”, sino una experiencia íntima y personal. “Surge de la relación directa de cada individuo con su esencia espiritual. Cuando un ser logra alinearse con esa fuente interna, vive una experiencia cosmosófica”, expresó.

Consultado sobre la realidad actual, Gagliardo consideró que la crisis global tiene raíces en un modo de vida excesivamente materialista. “Nuestra civilización se volvió compulsiva con los factores materiales. Hemos perdido la conexión con la fuente interior que nos daría equilibrio y armonía”, advirtió.

Para el autor, el camino hacia un cambio real no admite soluciones rápidas: “Los atajos no existen. Tenemos que aprender a buscar correctamente y sin ensuciar el camino. El equilibrio y la paz son posibles, pero requieren esfuerzo y compromiso interior”.

Daniel Gagliardo, creador de la línea Cosmosofía Uksim, ofrecerá una charla abierta este sábado 18 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Salta, ubicado en avenida Belgrano 992.

La convocatoria será a las 15:00 para comenzar a las 15:30 en el salón auditorio del museo. La actividad es de entrada libre y gratuita.