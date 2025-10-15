Agravan la imputación contra Valentina Olguín por uso de CUIT de gobernadores

Perón, los obreros y el 17 de octubre que cambió al país
El fiscal recalificó la causa y ahora la influencer enfrenta cargos por contrabando simulado en concurso real, con una pena más elevada.Sociedad15/10/2025
La situación procesal de la influencer Valentina Olguín, quien está acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores, es cada vez más complicada luego de que el fiscal Agustín Chit haya resuelto agravar la imputación contra la joven, la cual ahora contempla una pena más elevada.
En las últimas horas el fiscal decidió recalificar los hechos contra la influencer de Santiago del Estero y ahora pasó a ser acusada por contrabando simulado en concurso real. En un comienzo de la causa la joven era señalada como responsable del delito de contrabando por simulación.
Luego de esta resolución, también se dictaminó que el próximo martes 4 de noviembre, según indica el medio Los Andes, la acusada deberá presentarse junto con su defensa para responder a esta nueva figura imputativa.
En mayo de este año el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, procesó sin prisión preventiva a la influencer por utilizar datos personales del gobernador para recibir compras realizadas en el exterior.
En la investigación se constató que Olguín defraudó al fisco en una cifra estimada en más de 1.200 dólares.
“La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron entregadas en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Así, fue posible saber que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en al menos cinco oportunidades entre septiembre y octubre de 2024”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Durante su indagatoria la influencer reconoció haber utilizado datos de terceros seleccionados “al azar” por internet para evitar restricciones del régimen aduanero y justificó su accionar como “una decisión inmadura e irresponsable”.
Se pudo establecer que la joven también utilizó los datos fiscales de otros cuatro gobernadores: Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Sergio Ziliotto de La Pampa, Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.
Con información de Noticias Argentinas
