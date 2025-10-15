El empleo salteño en transformación: nuevas demandas y desafíos para empresarios

La consultora en recursos humanos Victoria Gallo, especialista en reclutamiento y gestión del talento, explicó en Aries que el mercado laboral salteño atraviesa una etapa de transformación profunda, impulsada por las nuevas expectativas de los trabajadores y los desafíos del empresariado local.

Según Gallo, la pandemia y la globalización aceleraron un cambio de paradigma: “Las generaciones jóvenes ya no buscan estabilidad a cualquier precio, sino ambientes de trabajo saludables, horarios flexibles y oportunidades de crecimiento”.

Las grandes corporaciones y las empresas vinculadas a capitales internacionales, agregó, marcan la diferencia: “Ofrecen licencias familiares extendidas, beneficios educativos y desarrollo profesional. Eso genera una brecha con las pymes y las empresas tradicionales salteñas”.

Para la especialista, el empresariado local “está interpelado a revisar sus prácticas”. El modelo de trabajo rígido y presencial, dijo, “ya no funciona con los nuevos perfiles, que valoran la productividad y los objetivos antes que la cantidad de horas”.

Sin embargo, reconoció que la alta carga impositiva y los costos laborales dificultan la adaptación. “El empresario siente que ya aporta mucho y no puede ofrecer más beneficios. Pero si no se moderniza, pierde talento y competitividad”, advirtió.

Gallo concluyó que el futuro laboral depende de una doble responsabilidad:

“Las empresas deben flexibilizarse y profesionalizar su gestión; los trabajadores, capacitarse y actualizar sus habilidades”.