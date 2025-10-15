El fiscal recalificó la causa y ahora la influencer enfrenta cargos por contrabando simulado en concurso real, con una pena más elevada.
Salta rinde homenaje a los "bebés que se fueron demasiado pronto"
En el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, se inaugura un mural en memoria de Benjamin Niz y se realizará la tradicional Ola de Luz.Sociedad15/10/2025Agustina Tolaba
Cada 15 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha destinada a visibilizar y rendir homenaje a los bebés que fallecieron durante el embarazo o poco después de nacer, así como a acompañar a las familias que atravesaron esa pérdida.
En el marco de esta conmemoración, este miércoles a las 18:30 se inaugurará el Primer Mural en homenaje a Benjamin Niz, que simboliza a todos los bebés que se fueron “demasiado pronto”. La obra fue realizada por el movimiento artístico Acción Poética Salta, quienes plasmaron en el mural una frase de gran significado emocional.
La jornada continuará a las 19:00 con la Ola de Luz, un acto simbólico que consiste en encender velas en homenaje a los hijos que fallecieron, y que se realiza en diferentes países del mundo.
El evento se llevará a cabo en Pasaje Abreu 2298 (Calle Luis Burela, entre Leguizamón y Rivadavia) y está abierto a toda la comunidad que desee participar de este emotivo homenaje.
La familia de Benjamin Niz invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta jornada de recuerdo y solidaridad.
Perón, los obreros y el 17 de octubre que cambió al país
La historiadora recordó cómo la figura del líder incipiente movilizó a jóvenes del conurbano y consolidó el peronismo como movimiento social, político e ideológico.
El empleo salteño en transformación: nuevas demandas y desafíos para empresarios
La especialista en recursos humanos Victoria Gallo analizó en Aries cómo las nuevas generaciones transforman la relación laboral.
La minería cambió el mapa laboral de Salta y elevó la competencia por el talento, según especialista
La especialista en recursos humanos Victoria Gallo señaló en Aries que el auge minero generó nuevas oportunidades laborales y una fuerte competencia entre empresas.
Cosmosofía, una filosofía sin dogmas ni religión que busca la alineación del ser
El creador de la línea Cosmosofía Uksim explicó en qué consiste esta filosofía espiritual que busca reconectar al ser humano con su fuente interior de equilibrio.
Moisés Roitman volvió a aprobar el examen de conducir a los 100 años. Trabaja en su farmacia, hace gimnasia cada mañana y asegura que su secreto es “una vida natural y familiar”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.