Salta rinde homenaje a los "bebés que se fueron demasiado pronto"

Cada 15 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha destinada a visibilizar y rendir homenaje a los bebés que fallecieron durante el embarazo o poco después de nacer, así como a acompañar a las familias que atravesaron esa pérdida.

En el marco de esta conmemoración, este miércoles a las 18:30 se inaugurará el Primer Mural en homenaje a Benjamin Niz, que simboliza a todos los bebés que se fueron “demasiado pronto”. La obra fue realizada por el movimiento artístico Acción Poética Salta, quienes plasmaron en el mural una frase de gran significado emocional.

La jornada continuará a las 19:00 con la Ola de Luz, un acto simbólico que consiste en encender velas en homenaje a los hijos que fallecieron, y que se realiza en diferentes países del mundo.

El evento se llevará a cabo en Pasaje Abreu 2298 (Calle Luis Burela, entre Leguizamón y Rivadavia) y está abierto a toda la comunidad que desee participar de este emotivo homenaje.

La familia de Benjamin Niz invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta jornada de recuerdo y solidaridad.