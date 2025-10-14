Sturzenegger adelantó un acuerdo comercial “inédito” entre Argentina y EE.UU.

Antes de la cumbre en la Casa Blanca, Federico Sturzenegger anticipó que Donald Trump y Javier Milei firmarán un "acuerdo comercial inédito". El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó: "Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano".

Sturzenegger dijo en declaraciones al canal de streaming La Casa: "Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países. Lo de Milei con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más estuvo en los medios, la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, y otra parte en la que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial".

Con información de TN