Sturzenegger adelantó un acuerdo comercial “inédito” entre Argentina y EE.UU.

El ministro afirmó que Milei y Trump firmarán un convenio que permitirá a sectores argentinos un acceso privilegiado al mercado norteamericano.

Argentina14/10/2025

federico-sturzeneggerjpeg

Antes de la cumbre en la Casa Blanca, Federico Sturzenegger anticipó que Donald Trump y Javier Milei firmarán un "acuerdo comercial inédito". El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó: "Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano". 

2D4K4YHSDZGRPBN7LMLGHPR274Gobierno negocia interpelación de Francos para evitar una moción de censura

Sturzenegger dijo en declaraciones al canal de streaming La Casa: "Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países. Lo de Milei con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más estuvo en los medios, la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, y otra parte en la que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial".

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail