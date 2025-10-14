El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
La CGT cuestionó la reforma laboral de Javier Milei
Los gremios reclaman "pasar a la formalidad a los trabajadores informales, pero nunca quitando derechos". Foto del primer candidato de Fuerza Patria en Provincia con los líderes sindicales.Política14/10/2025
En el marco de la campaña para el 26 de octubre, visitó la CGT Jorge Taiana, el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Rodeado de gremialistas, el exministro de Defensa rechazó la reforma laboral que plantea Javier Milei para el segundo tramo de su gestión.
En el escenario, Taiana se mostró ladeado por Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (h) (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios). El principal candidato de la lista bonaerense del peronismo expresó respecto a la reforma laboral: “se trata de una iniciativa que, en lugar de adecuar las leyes a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, avanza en la quita de derechos conquistados, debilitando las condiciones laborales y profundizando la precarización”.
Críticas de la CGT y Jorge Taiana al Gobierno
Taiana también dijo que a Milei "ya le picaron el boleto” y lo llamó "marioneta" de Donald Trump. "La baja de la inflación es un triunfo ficticio. Tienen el peso sobre evaluado y Scott Bessent los ayuda a mantener la bicicleta financiera", prosiguió Taiana.
La respuesta de los gremios, terminado el encuentro, fue de apoyo. "Es un gesto importante que el primer candidato a diputado nacional en la provincia escuche al movimiento obrero y se acerque a nosotros, es algo a destacar", mencionó un importante dirigente de la CGT. "Este hecho toma más relevancia aún si tenemos en cuenta que el Gobierno nacional tiene poca vocación de diálogo, en ese sentido encontrar nuevos interlocutores es muy auspicioso", agregó.
Otro sindicalista mencionó a este medio: "Hay buenas previsiones de cara a las elecciones, el peronismo y el movimiento obrero están más vivos que nunca pese a los intentos del gobierno de querer hacer creer lo contrario". "Celebramos la diferencia que toma el candidato en relación a la Reforma Laboral que pretende el gobierno", dijo.
"Hay que buscar pasar a la formalidad a los trabajadores informales, pero nunca quitando derechos, menos en esta situación de ajuste, caída de consumo, pérdida de puesto de trabajo y cierre de empresas", expresaron desde la CGT a Ámbito. "Es mentira que los convenios colectivos de trabajo se hayan quedado anclados en los años 70, todos se fueron actualizando sistemáticamente", añadieron.
Días atrás, Axel Kicillof se había reunido con Héctor Daer, Hugo Moyano y el hijo del dirigente camionero, quienes le brindaron su apoyo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Tras el encuentro, Daer comentó que el objetivo de la misma fue "seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. "Con la fuerza del peronismo, avanzamos hacia el 26 con esperanza y compromiso", disparó.
Con información de Ámbito
