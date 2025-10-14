El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
Milei llegó a Washington para reunirse con Donald Trump
El Presidente y su comitiva arribaron a EEUU en la madrugada de este martes tras un vuelo de poco más de 10 horas. El mandatario argentino será recibido por su par estadounidense en la Casa Blanca.Política14/10/2025
El presidente Javier Milei arribó este martes por la madrugada a EEUU desde Aeroparque para reunirse en Washington con su par Donald Trump en la Casa Blanca, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones.
Según supo Ámbito, el jefe de Estado viajó junto al equipo económico y al titular del Banco Central, Santiago Bausili. Finalmente, quien no fue de la partida es el vocero presidencial Manuel Adorni.
La agenda oficial de Milei este martes comenzará a las 12 (hora argentina), hora pactada para el encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca, donde firmará el libro de honor. Más tarde, ambos participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país.
Finalmente, según está estipulado en la agenda del Presidente, Milei será despedido por Trump a las 13.45 y a las 17 estará presente en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.
Tras las distintas ceremonias y actividades, el Presidente emprenderá su regreso por la noche de este martes, a las 22 horas y se espera que su llegada al país sea a las 8 de la mañana del día siguiente.
