Narcotráfico: López Murphy pide "cordón profiláctico" entre la política y los narcos

El diputado nacional y candidato de la alianza Potencia en la Ciudad Ricardo López Murphy aseguró que hay que poner un "cordón profiláctico" entre la política y el narcotráfico, al tiempo que cuestionó la falta de "reacción" del presidente Javier Milei en medio de la polémica con José Luis Espert.

"Nosotros proponemos una reforma electoral y de los partidos políticos, para prevenir los vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Los políticos argentinos tienen muchos defectos, pero todavía no están penetrados por el narco, es excepcional el caso, en eso tenemos que poner un cordón profiláctico, porque lo peor que le puede pasar a la sociedad es que el acto comience a disputar áreas geográficas y elección de candidatos", enfatizó López Murphy.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el legislador de Republicanos Unidos subrayó: "El narco tiene mucha plata y nos disputa las áreas geográficas, por eso, no puede haber ninguna zona liberada, hay que entrar a todos los lugares".

"La esencia de mi diferencia con Milei es que él cree que hay que desaparecer al estado, pero es vital que nos garanticemos el uso de la fuerza", evaluó López Murphy.

En relación a la polémica con el diputado Espert, y sus vínculos con el acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado, aseguró que se ha "visto una gran lentitud para reaccionar" de parte de Milei.

Consideró "incomprensible" la demora oficial en resolver sobre el caso de Espert, y consideró que el oficialismo debería conocer mejor a sus candidatos.

"Yo creo que en estos casos hay que hacer la debida diligencia. Lo mínimo es hacer un Veraz, aunque sea, se tiene que hacer el ejercicio de ver los juicios que tiene, sus problemas", indicó.

Ademas, señaló que el Presidente debe ir a los Estados Unidos no solo a "pasar la gorra", y propuso una idea para el conflicto entre Israel y Hamás.

"Yo tengo una propuesta para que no vaya solo con la gorra, porque se tiene que hacer un inmenso Plan Marshall. Eso requiere que el área se estabilice, y la única forma de armar eso podrían ser tres brigadas árabes y otra formada por los países sudamericanos. Nosotros separamos a los kosovares de los serbios, tenemos una inmensa experiencia en eso, hicimos la misión en Haití", enumeró.

En declaraciones a NA, López Murphy aseguró que en materia económica se debe "flotar, comprar dólares todos los días, y no venderlos, porque hay reservas negativas, y mostrar equilibrio en las cuentas fiscales".

"En las tres cosas, si las hiciéramos, nos iríamos muy bien. Con lo que nos ha ido mal es con hacer cosas heterodoxas que nadie hace y firmar una cosa y hacer todo lo contrario", analizó el candidato a reelegir en Diputados.

Además, sobre el esquema de bandas para el dólar que implementa el gobierno nacional, agregó: "Yo creo que no es viable, no es conveniente, nunca me gustó, yo sabía que si ponían eso iban a empezar a jugar, yo no quiero ningún juego más".

