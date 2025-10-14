Rodolfo Aguiar se reunió con Cristina Kirchner y debatieron sobre “el Estado que viene”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, informó que se reunió con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Según explicó, el encuentro tuvo como eje central el debate sobre “el Estado que viene” y la necesidad de construir una nueva estatalidad.

Aguiar destacó que fue la propia exmandataria quien propuso en su momento esa discusión, y afirmó que desde ATE decidieron “recoger el guante” para poner a los trabajadores “en el centro de ese debate”. “Es una tarea que no pensamos delegar. Es un debate que requiere amplitud y sentido estratégico, y sabemos que es muy alta nuestra responsabilidad”, expresó en su publicación en la red social X.

Durante la reunión, ambos coincidieron en la preocupación por el deterioro de los ingresos del sector público y el crecimiento del pluriempleo, así como en la aparición de asalariados formales que viven bajo la línea de pobreza. “La estrategia defensiva no alcanza; debemos repensar cómo se reconstruirá la nación una vez que este Gobierno concluya”, sostuvo el dirigente.

Aguiar también mencionó que compartieron la necesidad de “desandar años de estigmatización sobre el empleo público” y afirmó que “el Estado que viene debe recuperar cercanía con la gente”. Finalmente, señaló que encontró a la exvicepresidenta “muy bien, muy comprometida y sintiendo como propios los padecimientos del pueblo”, y reiteró su solidaridad con ella al considerar “ilegal su detención”.