El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sincera y autocrítica al referirse a la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.
Confirmado: Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos del Reducido con día y horario
El "Albo" pondrá primera en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional este sábado a las 22, cuando reciba en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido de ida de una serie que promete ser intensa y con mucho en juego.Deportes13/10/2025
El conjunto conducido por José María “Teté” Quiroz viene de cerrar una gran temporada y buscará sacar ventaja en casa ante un rival de peso. Con el aliento de su gente, el “Albo” intentará dar el primer paso y llegar con confianza al duelo de vuelta en Córdoba.
En esta instancia, Gimnasia y Tiro cuenta con ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en el resultado global.
Grilla de los cuartos de final del Reducido – Ida:
Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes (RC) – Sábado 22 hs, en Salta.
San Martín (San Juan) vs. Mitre (SdE) – Sábado 18 hs.
Defensores de Belgrano vs. Agropecuario (CC) – Domingo 16 hs.
Atlético Rafaela vs. Quilmes – Domingo 19.30 hs.
Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana, invirtiendo las localías.
El plantel “albo” continúa los entrenamientos en el predio de Limache, afinando detalles tácticos y futbolísticos de cara a este importante compromiso que puede marcar un nuevo capítulo en su historia dentro de la Primera Nacional.
El certamen se disputó en el Sporting Club Salta y reunió a las mejores juveniles del continente. Los campeones fueron Manuela Medina Castro (Colombia), Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).
La Selección Argentina practica hoy en las instalaciones de Inter Miami a la espera del amistoso de mañana ante Puerto Rico a las 20:30 . Durante la jornada se espera la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni
Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.
El conjunto de Avellaneda cuenta con muchas bajas en la previa al duelo copero que se jugará en Río de Janeiro.
Cruces confirmados para el Reducido: Se define el segundo ascenso de la Primera NacionalDeportes13/10/2025
Tras la primer fase de eliminación y la final por el primer ascenso, ganada por Gimnasia de Mendoza, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por ese cupo.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.