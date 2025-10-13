Confirmado: Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos del Reducido con día y horario

El "Albo" pondrá primera en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional este sábado a las 22, cuando reciba en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido de ida de una serie que promete ser intensa y con mucho en juego.

Deportes13/10/2025

El conjunto conducido por José María “Teté” Quiroz viene de cerrar una gran temporada y buscará sacar ventaja en casa ante un rival de peso. Con el aliento de su gente, el “Albo” intentará dar el primer paso y llegar con confianza al duelo de vuelta en Córdoba.

En esta instancia, Gimnasia y Tiro cuenta con ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de igualdad en el resultado global.

Grilla de los cuartos de final del Reducido – Ida:

Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes (RC) – Sábado 22 hs, en Salta.
San Martín (San Juan) vs. Mitre (SdE) – Sábado 18 hs.
Defensores de Belgrano vs. Agropecuario (CC) – Domingo 16 hs.
Atlético Rafaela vs. Quilmes – Domingo 19.30 hs.
Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana, invirtiendo las localías.

El plantel “albo” continúa los entrenamientos en el predio de Limache, afinando detalles tácticos y futbolísticos de cara a este importante compromiso que puede marcar un nuevo capítulo en su historia dentro de la Primera Nacional.

