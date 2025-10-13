Entrenamiento en Miami y mañana amistoso

La "Albiceleste" no contó con su referente y capitán frente a Venezuela. Sin embargo, tras jugar en Inter de Miami, "Leo" se reincorporó al seleccionado de cara al compromiso del martes en el Chase Stadium

Los futbolistas tuvieron una breve sesión de video y luego pasaron por el gimnasio para realizar labores de fortalecimiento y estiramiento.

Los amistosos que le quedan a la Selección Argentina antes que termine 2025

Argentina vs. Puerto Rico - Amistoso internacional - Martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Miami.

Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio a confirmar.