El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sincera y autocrítica al referirse a la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.
El miércoles, Argentina se enfrentará ante Colombia en semifinales
Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.Deportes13/10/2025
El equipo dirigido por Diego Placente continúa con su objetivo en Chile. Tras una excelente fase de grupos y dejar en el camino a Nigeria y México, la Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.
Desde su debut, Argentina viene invicta y realizando un gran Mundial. Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), el equipo de Diego Placente se clasificó como puntera de su grupo. Ya en octavos, superó con claridad a Nigeria por 4-0 y luego a México en los cuartos.
El certamen se disputó en el Sporting Club Salta y reunió a las mejores juveniles del continente. Los campeones fueron Manuela Medina Castro (Colombia), Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).
La Selección Argentina practica hoy en las instalaciones de Inter Miami a la espera del amistoso de mañana ante Puerto Rico a las 20:30 . Durante la jornada se espera la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni
El conjunto de Avellaneda cuenta con muchas bajas en la previa al duelo copero que se jugará en Río de Janeiro.
Confirmado: Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos del Reducido con día y horarioDeportes13/10/2025
El "Albo" pondrá primera en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional este sábado a las 22, cuando reciba en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido de ida de una serie que promete ser intensa y con mucho en juego.
Cruces confirmados para el Reducido: Se define el segundo ascenso de la Primera NacionalDeportes13/10/2025
Tras la primer fase de eliminación y la final por el primer ascenso, ganada por Gimnasia de Mendoza, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por ese cupo.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.