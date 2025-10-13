El miércoles, Argentina se enfrentará ante Colombia en semifinales

El equipo dirigido por Diego Placente continúa con su objetivo en Chile. Tras una excelente fase de grupos y dejar en el camino a Nigeria y México, la Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.

Desde su debut, Argentina viene invicta y realizando un gran Mundial. Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), el equipo de Diego Placente se clasificó como puntera de su grupo. Ya en octavos, superó con claridad a Nigeria por 4-0 y luego a México en los cuartos.