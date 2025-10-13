Lanús derrotó por 2 a 0 a Independiente en Avellaneda, con goles de Walter Bou y Rodrigo Castillo, profundizando la crisis futbolística del "Rojo", que aún no logra ganar en el torneo.
Cruces confirmados para el reducido: Se define el segundo ascenso de la Primera Nacional
Tras la primer fase de eliminación y la final por el primer ascenso, ganada por Gimnasia de Mendoza, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por ese cupo.Deportes13/10/2025
Con el empate entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán, se definieron todos los clasificados, ya que el gallito pasó por ventaja deportiva.
Deportivo Madryn, Atlanta, Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes BA, Tristán Suarez, Estudiantes RC y Morón lucharán por un lugar en la primera división.
Ahora todos se juntan en una misma tabla, ubicándose como finalizaron en el campeonato (en caso de ambos finalizar en la misma posición, pero en diferentes Zonas, se usará como referencia los puntos) y se repite el formato usado en los torneos de primera y segunda división: 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo y así sucesivamente.
Los cruces:
- Deportivo Madryn, tras perder la final del ascenso directo, se medirá ante Gimnasia de Jujuy.
- Estudiantes de Rio Cuarto, segundo en la Zona B se medirá contra Gimnasia y Tiro de Salta
- Atlanta, el segundo de la Zona A irá contra Morón
- Estudiantes de Buenos aires se medirá ante Tristán Suarez en el duelo más parejo.
Todos los duelos se jugarán ida y vuelta, se definirán en la cancha del mejor ubicado y en caso de haber empate tras los 180 minutos, se mantiene la ventaja deportiva.
Uno de estos, acompañará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2026 en la primera división del fútbol argentino.
Con información de 442
