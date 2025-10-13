Cruces confirmados para el reducido: Se define el segundo ascenso de la Primera Nacional

Con el empate entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán, se definieron todos los clasificados, ya que el gallito pasó por ventaja deportiva.

Deportivo Madryn, Atlanta, Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes BA, Tristán Suarez, Estudiantes RC y Morón lucharán por un lugar en la primera división.

Ahora todos se juntan en una misma tabla, ubicándose como finalizaron en el campeonato (en caso de ambos finalizar en la misma posición, pero en diferentes Zonas, se usará como referencia los puntos) y se repite el formato usado en los torneos de primera y segunda división: 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo y así sucesivamente.

Los cruces:

Deportivo Madryn, tras perder la final del ascenso directo, se medirá ante Gimnasia de Jujuy.

Estudiantes de Rio Cuarto, segundo en la Zona B se medirá contra Gimnasia y Tiro de Salta

Atlanta, el segundo de la Zona A irá contra Morón

Estudiantes de Buenos aires se medirá ante Tristán Suarez en el duelo más parejo.

Todos los duelos se jugarán ida y vuelta, se definirán en la cancha del mejor ubicado y en caso de haber empate tras los 180 minutos, se mantiene la ventaja deportiva.

Uno de estos, acompañará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2026 en la primera división del fútbol argentino.

Con información de 442