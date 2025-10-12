Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó hoy que rige un aviso de emergencia por vientos fuertes en distintos departamentos de la provincia. El reporte, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, detalla que las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas incluyen San Martín, Rivadavia, Iruya, Santa Victoria y Orán, además de municipios cercanos. Según el informe, la velocidad del viento oscilará entre 35 y 50 km/h, con posibilidad de incrementarse durante la tarde y noche.

Defensa Civil recomendó a la población tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta.