Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido

Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
En el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro venció 2-0 a Temperley y avanzó de fase en el Reducido de la Primera Nacional. El equipo salteño fue ordenado, paciente y aprovechó sus oportunidades.
Tras un primer tiempo cerrado y sin claridad en ambos conjuntos, el “Albo” encontró la ventaja en el tramo final: Fabricio Rojas abrió el marcador a los 37 minutos y, en el descuento, Rubén Villarreal selló el 2-0 definitivo.
Con esta victoria, Gimnasia y Tiro paso a cuartos de final y sigue en carrera por el ascenso, mientras que el “Gasolero” quedó eliminado.
El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
La Selección Argentina femenina de fútbol para no videntes se llevó la victoria ante Inglaterra en un contundente 2-0 y consiguió su segundo título mundial consecutivo.
Por la crisis en Perú, la final de la Copa Libertadores podría volver a Buenos AiresDeportes11/10/2025
El duelo por el título continental está previsto para el 29 de noviembre en Lima, pero el conflicto social que atraviesa el país podría mudar la sede y, en ese caso, deberá ser en Argentina.
El jugador del Chelsea fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para el amistoso que disputará contra Puerto Rico.
Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Durand a Orozco: "No haga política con la desgracia; hay que tener límites"
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.