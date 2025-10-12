Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido

En el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro venció 2-0 a Temperley y avanzó de fase en el Reducido de la Primera Nacional. El equipo salteño fue ordenado, paciente y aprovechó sus oportunidades.

Tras un primer tiempo cerrado y sin claridad en ambos conjuntos, el “Albo” encontró la ventaja en el tramo final: Fabricio Rojas abrió el marcador a los 37 minutos y, en el descuento, Rubén Villarreal selló el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, Gimnasia y Tiro paso a cuartos de final y sigue en carrera por el ascenso, mientras que el “Gasolero” quedó eliminado.