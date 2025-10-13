Salta fue sede del COSAT Grado 1, epicentro del tenis juvenil sudamericano

El certamen se disputó en el Sporting Club Salta y reunió a las mejores juveniles del continente. Los campeones fueron Manuela Medina Castro (Colombia), Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).

Deportes13/10/2025

104370-salta-fue-sede-del-cosat-grado-1-epicentro-del-tenis-juvenil-sudamericano

