Salta fue sede del COSAT Grado 1, epicentro del tenis juvenil sudamericano

Mbappé: “Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido” Deportes 13/10/2025 El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sincera y autocrítica al referirse a la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.

Entrenamiento en Miami y mañana amistoso Deportes 13/10/2025 La Selección Argentina practica hoy en las instalaciones de Inter Miami a la espera del amistoso de mañana ante Puerto Rico a las 20:30 . Durante la jornada se espera la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni

El miércoles, Argentina se enfrentará ante Colombia en semifinales Deportes 13/10/2025 Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.