Costas se reinventa: los lesionados de Racing para enfrentar a Flamengo

Más allá del triunfo 3-1 ante Banfield, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, se enfrenta a un desafío mayúsculo: la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 contra Flamengo, que se disputará el miércoles 22, estará marcada por una oleada de lesiones.

La mala noticia más reciente fue la lesión muscular de Gabriel Rojas, quien no pudo terminar el partido y, a la espera de los estudios, es una baja casi segura para el crucial cruce en Brasil.

Su ausencia se suma a las confirmadas de Franco Pardo, con una lesión grado tres en el aductor proximal izquierdo que lo marginará por el resto de la serie, y el suplente Elías Torres, quien sufrió una grave rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, requiriendo entre seis y ocho meses de recuperación.

No obstante, el DT de Racing mantiene un hilo de esperanza con jugadores entre algodones. Santiago Sosa se encuentra en la etapa final de su distensión muscular y se espera que llegue sin problemas.