“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás

El presidente argentino Javier Milei expresó su “más profunda admiración y gratitud” al mandatario estadounidense Donald Trump por su papel en la resolución del conflicto en Gaza y la liberación de los 20 rehenes vivos, entre ellos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio.

A través de su cuenta en X, Milei destacó el “extraordinario liderazgo y coraje” de Trump para poner fin a la guerra y aseguró que su compromiso con la vida, la libertad y la paz “ha devuelto esperanza al mundo”.

El líder libertario también mencionó la situación pendiente de Lior Rudaeff, cuyo cuerpo aún no ha sido restituido, y manifestó su deseo de que su familia pueda despedirlo en paz.

Milei calificó a Trump no solo como un aliado en la defensa de los valores de libertad, sino también como un “querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.

La declaración del presidente argentino se suma a la serie de reconocimientos internacionales hacia Trump tras su intervención en el conflicto y su rol en la liberación de los rehenes, que marcó un momento histórico en la región.