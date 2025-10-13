“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás

En un mensaje publicado en X, el presidente argentino valoró el compromiso del norteamericano con la vida, la libertad y la paz.

Política13/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

MileiTrump03

El presidente argentino Javier Milei expresó su “más profunda admiración y gratitud” al mandatario estadounidense Donald Trump por su papel en la resolución del conflicto en Gaza y la liberación de los 20 rehenes vivos, entre ellos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio.

A través de su cuenta en X, Milei destacó el “extraordinario liderazgo y coraje” de Trump para poner fin a la guerra y aseguró que su compromiso con la vida, la libertad y la paz “ha devuelto esperanza al mundo”.

El líder libertario también mencionó la situación pendiente de Lior Rudaeff, cuyo cuerpo aún no ha sido restituido, y manifestó su deseo de que su familia pueda despedirlo en paz.

CPE3DOA6PZDK3COQ2455ERSPDINetanyahu llamó a Trump “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”

Milei calificó a Trump no solo como un aliado en la defensa de los valores de libertad, sino también como un “querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.

La declaración del presidente argentino se suma a la serie de reconocimientos internacionales hacia Trump tras su intervención en el conflicto y su rol en la liberación de los rehenes, que marcó un momento histórico en la región.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail