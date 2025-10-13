“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás

El llamado parlamentario apunta directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Culto, Mario Lugones, para que brinden explicaciones ante el cuerpo legislativo.
En un mensaje publicado en X, el presidente argentino valoró el compromiso del norteamericano con la vida, la libertad y la paz.Política13/10/2025Agustina Tolaba
El presidente argentino Javier Milei expresó su “más profunda admiración y gratitud” al mandatario estadounidense Donald Trump por su papel en la resolución del conflicto en Gaza y la liberación de los 20 rehenes vivos, entre ellos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio.
A través de su cuenta en X, Milei destacó el “extraordinario liderazgo y coraje” de Trump para poner fin a la guerra y aseguró que su compromiso con la vida, la libertad y la paz “ha devuelto esperanza al mundo”.
El líder libertario también mencionó la situación pendiente de Lior Rudaeff, cuyo cuerpo aún no ha sido restituido, y manifestó su deseo de que su familia pueda despedirlo en paz.
Milei calificó a Trump no solo como un aliado en la defensa de los valores de libertad, sino también como un “querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.
La declaración del presidente argentino se suma a la serie de reconocimientos internacionales hacia Trump tras su intervención en el conflicto y su rol en la liberación de los rehenes, que marcó un momento histórico en la región.
Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.— Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025
También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El exministro de Economía mantuvo un encuentro con referentes peronistas santafesinos para apuntalar la campaña en esa provincia.
Francos celebró la liberación de los secuestrados por Hamas: “Seguiremos exigiendo justicia"
El jefe de Gabinete celebró la liberación de tres ciudadanos argentinos y recordó que el país mantiene una posición firme contra las violaciones a los derechos humanos.
Milei destacó a los “tecno-optimistas” tras el Nobel de Economía: "Ganó el crecimiento económico"
El presidente Javier Milei celebró el Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en redes que reivindicó el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa.
El partido liderado por Mauricio Macri destacó el regreso de 20 cautivos y consideró clave avanzar hacia “una paz verdadera” tras dos años de conflicto.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.