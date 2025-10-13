Netanyahu llamó a Trump “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó este lunes al presidente estadounidense Donald Trump como “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”, durante un emotivo discurso en el parlamento israelí que precedió una intervención del mandatario estadounidense.

“Serás grabado en la historia de nuestro pueblo”, dijo Netanyahu a Trump en hebreo ante el pleno de la Knesset. “Ya has sido grabado en la historia de la humanidad”.

Netanyahu agradeció personalmente a Trump su “papel importante y decisivo” en el acuerdo de alto el fuego con Hamas que permitió el retorno de los últimos 20 rehenes sobrevivientes tras dos años de cautiverio en Gaza.

“Cuánto tiempo hemos esperado este momento”, expresó el primer ministro israelí. “Y quiero agradecerte personalmente en nombre de toda la nación”.

Hablando en inglés, Netanyahu enumeró una larga lista de acciones de Trump en favor de Israel: el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el traslado de la embajada estadounidense a esa ciudad, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, su defensa de Israel en las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos israelíes en Cisjordania, la mediación de los Acuerdos de Abraham, el retiro del acuerdo nuclear con Irán (JCPOA) y los ataques contra Irán en junio pasado.

“Ningún presidente estadounidense ha hecho nunca más por el Estado de Israel, y como dije en Washington, ni siquiera se le acerca”, afirmó el primer ministro israelí.

Netanyahu también agradeció a Trump por su propuesta “que pone fin a la guerra logrando todos nuestros objetivos” y que “abre la puerta a una expansión histórica de la paz en nuestra región y más allá”.

“Tú estás comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz”, dijo Netanyahu a Trump. “Juntos, señor presidente, lograremos esta paz”.

La visita relámpago de Trump a Israel se produce el día del retorno de los últimos 20 rehenes vivos, en el marco de un acuerdo de alto el fuego que Trump anunció a fines de septiembre mediante un plan de 20 puntos para Gaza.

Netanyahu dijo que este día, según el calendario judío, “marca el final de dos años de guerra”. Recordó el ataque sin precedentes liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, cuando “miles de terroristas invadieron Israel y asesinaron a 1,200 personas, cometieron numerosas atrocidades y tomaron 251 personas como rehenes, incluyendo muchos niños”.

“Estos monstruos toman bebés como rehenes”, declaró Netanyahu.

En respuesta, continuó el primer ministro, “Israel hizo lo que tenía que hacer. Con valor indomable, nos propusimos defender a nuestro pueblo, derrotar a nuestros enemigos y liberar a nuestros rehenes”.

Netanyahu afirmó que Israel logró “victorias asombrosas sobre Hamas y todo el eje terrorista iraní”, y que el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán ha sido “revertido”.

“Nuestros enemigos ahora entienden cuán poderoso y cuán determinado es Israel”, declaró. “Entienden que atacar a Israel el 7 de octubre fue un error catastrófico”.

El primer ministro israelí reconoció que Israel ha pagado “un alto precio” por la guerra en Gaza, pero celebró el retorno de los rehenes como “un día trascendental”.

“Entienden que Israel es fuerte y que Israel está aquí para quedarse”, enfatizó Netanyahu.

Con información de Infobae