Francos celebró la liberación de los secuestrados por Hamas: “Seguiremos exigiendo justicia"

El jefe de Gabinete celebró la liberación de tres ciudadanos argentinos y recordó que el país mantiene una posición firme contra las violaciones a los derechos humanos.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, expresó este lunes su reconocimiento por la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en poder de Hamas desde los ataques del 7 de octubre de 2023, entre ellos tres ciudadanos argentinos: David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario señaló: “En horas de la madrugada, la organización terrorista Hamas liberó a 20 rehenes que tenía cautivos desde la masacre del 7 de octubre hace 2 años. Entre ellos se encontraban tres argentinos: David y Ariel Cunio y Eitan Horn”.

Francos destacó que el Gobierno nacional “seguirá exigiendo justicia ante estos atropellos a derechos humanos esenciales por parte del terrorismo”, y manifestó su esperanza de que este hecho “sea el inicio de una nueva etapa para Medio Oriente en la lucha por la paz”.

La liberación de los rehenes se produjo en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyó la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la restitución de los cautivos.

