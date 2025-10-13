El llamado parlamentario apunta directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Culto, Mario Lugones, para que brinden explicaciones ante el cuerpo legislativo.
Milei destacó a los “tecno-optimistas” tras el Nobel de Economía: "Ganó el crecimiento económico"
El presidente Javier Milei celebró el Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en redes que reivindicó el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa.Política13/10/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio del Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en su cuenta oficial de X en el que celebró el triunfo de las ideas que sustentan su pensamiento económico. “Ganó el crecimiento económico...!!! Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo... VLLC!”, publicó.
Ganó el crecimiento económico...!!!— Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025
Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo...
VLLC! https://t.co/249rkakbMC
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este año el galardón a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus aportes a la comprensión del crecimiento económico impulsado por la innovación. Según el comunicado oficial, la mitad del premio fue destinada a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, y la otra mitad, compartida entre Aghion y Howitt, “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.
El posteo presidencial se difundió poco después del anuncio oficial del Nobel, y fue interpretado como un respaldo a las ideas que, según Milei, confirman que “la libertad económica y el avance tecnológico son los pilares del progreso”.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El exministro de Economía mantuvo un encuentro con referentes peronistas santafesinos para apuntalar la campaña en esa provincia.
Francos celebró la liberación de los secuestrados por Hamas: “Seguiremos exigiendo justicia"
El jefe de Gabinete celebró la liberación de tres ciudadanos argentinos y recordó que el país mantiene una posición firme contra las violaciones a los derechos humanos.
“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás
En un mensaje publicado en X, el presidente argentino valoró el compromiso del norteamericano con la vida, la libertad y la paz.
El partido liderado por Mauricio Macri destacó el regreso de 20 cautivos y consideró clave avanzar hacia “una paz verdadera” tras dos años de conflicto.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.