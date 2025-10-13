Milei destacó a los “tecno-optimistas” tras el Nobel de Economía: "Ganó el crecimiento económico"

El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio del Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en su cuenta oficial de X en el que celebró el triunfo de las ideas que sustentan su pensamiento económico. “Ganó el crecimiento económico...!!! Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo... VLLC!”, publicó.

Ganó el crecimiento económico...!!!

Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo...

VLLC! https://t.co/249rkakbMC — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este año el galardón a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus aportes a la comprensión del crecimiento económico impulsado por la innovación. Según el comunicado oficial, la mitad del premio fue destinada a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, y la otra mitad, compartida entre Aghion y Howitt, “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

El posteo presidencial se difundió poco después del anuncio oficial del Nobel, y fue interpretado como un respaldo a las ideas que, según Milei, confirman que “la libertad económica y el avance tecnológico son los pilares del progreso”.



