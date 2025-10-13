Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel tras el acuerdo de paz

El Parlamento de Israel ovacionó a Donald Trump tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza y la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.

La ovación al presidente de Estados Unidos se dio cuando ingresó al Knesset (Parlamento israelí) y se extendió por casi diez minutos.

El reconocimiento de los legisladores israelíes se dio minutos antes de que diera su discurso e incluso antes de que hablara Benjamín Netanyahu.

Según medios internacionales, el discurso del presidente estadounidense marcará lo que él mismo ha definido como “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

El mandatario llegó este lunes a Israel, donde fue recibido con una ceremonia en la alfombra roja en el aeropuerto Ben Gurion, donde lo esperaban el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog.

Luego de su discurso en el Parlamento de Israel, el líder republicano tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes. La administración estadounidense considera que esta reunión constituye un gesto clave de compromiso con las víctimas del conflicto.

Antes de arribar a Israel, Trump reconoció que tuvo "algunas disputas" con el primer ministro israelí, pero consideró que hizo “un buen trabajo” para alcanzar la paz en la Franja de Gaza.

“Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente”, dijo sobre su relación con el mandatario israelí antes de llegar a Tel Aviv.

El líder republicano reconoció que Netanyahu hizo un buen trabajo al frente del Gobierno de Israel y aseguró que "era la persona indicada para el momento adecuado".

En ese sentido, el presidente estadounidense enfatizó: “Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra”.

Una vez que termine su presentación en el Parlamento de Israel, Trump visitará a los rehenes secuestrados por Hamas que están internados en los distintos hospitales israelíes.

Finalizada su visita a Israel, el mandatario viajará a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, ubicada a orillas del mar Rojo.

En Sharm el Sheij se llevará a cabo la ceremonia de firma e implementación del acuerdo del plan de paz para Gaza, con la participación de Trump, del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi y de líderes y representantes de países árabes, europeos y asiáticos.

El viaje de Trump y la relevancia del acuerdo se producen tras semanas de negociaciones diplomáticas encabezadas por la administración estadounidense. El miércoles pasado, el mandatario anunció la consecución de un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, mediado por figuras clave de su entorno.

