Durante su visita, el mandatario estadounidense dará un discurso en el Parlamento y avanzará en la implementación del plan de paz en Gaza.
Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel tras el acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.El Mundo13/10/2025
El Parlamento de Israel ovacionó a Donald Trump tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza y la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.
La ovación al presidente de Estados Unidos se dio cuando ingresó al Knesset (Parlamento israelí) y se extendió por casi diez minutos.
El reconocimiento de los legisladores israelíes se dio minutos antes de que diera su discurso e incluso antes de que hablara Benjamín Netanyahu.
Según medios internacionales, el discurso del presidente estadounidense marcará lo que él mismo ha definido como “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.
El mandatario llegó este lunes a Israel, donde fue recibido con una ceremonia en la alfombra roja en el aeropuerto Ben Gurion, donde lo esperaban el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog.
Luego de su discurso en el Parlamento de Israel, el líder republicano tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes. La administración estadounidense considera que esta reunión constituye un gesto clave de compromiso con las víctimas del conflicto.
Antes de arribar a Israel, Trump reconoció que tuvo "algunas disputas" con el primer ministro israelí, pero consideró que hizo “un buen trabajo” para alcanzar la paz en la Franja de Gaza.
“Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente”, dijo sobre su relación con el mandatario israelí antes de llegar a Tel Aviv.
El líder republicano reconoció que Netanyahu hizo un buen trabajo al frente del Gobierno de Israel y aseguró que "era la persona indicada para el momento adecuado".
En ese sentido, el presidente estadounidense enfatizó: “Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra”.
Una vez que termine su presentación en el Parlamento de Israel, Trump visitará a los rehenes secuestrados por Hamas que están internados en los distintos hospitales israelíes.
Finalizada su visita a Israel, el mandatario viajará a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, ubicada a orillas del mar Rojo.
En Sharm el Sheij se llevará a cabo la ceremonia de firma e implementación del acuerdo del plan de paz para Gaza, con la participación de Trump, del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi y de líderes y representantes de países árabes, europeos y asiáticos.
El viaje de Trump y la relevancia del acuerdo se producen tras semanas de negociaciones diplomáticas encabezadas por la administración estadounidense. El miércoles pasado, el mandatario anunció la consecución de un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, mediado por figuras clave de su entorno.
Con información de TN
El Nobel en Economía premió a los teóricos de la innovación y progreso tecnológicoEl Mundo13/10/2025
El comité reconoció a Mokyr, Aghion y Howitt por mostrar que la innovación, aunque disruptiva, es clave para el desarrollo sostenido.
Los argentinos secuestrados por Hamas hablaron con su familia antes de ser liberadosEl Mundo13/10/2025
Ariel y David Cunio, secuestrados en 2023 durante el ataque del 7 de octubre, hablaron por videollamada con su familia antes de ser entregados a la Cruz Roja.
Los cautivos fueron entregados en dos etapas y ahora serán evaluados por las autoridades sanitarias israelíes. Luego se reunirán con sus familiares.
El Papa valoró las negociaciones como “una chispa de esperanza” en Medio Oriente y llamó a los líderes mundiales a tener el coraje de sostener el diálogo.
El Ministerio de Turismo y Antigüedades anunció el hallazgo de una estructura militar de 8.000 metros cuadrados en Tel al-Kharouba. Formaba parte del sistema defensivo que protegía la frontera oriental durante el Imperio Nuevo.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la ArgentinaArgentina12/10/2025
En 2010, la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que cambió el nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Detuvieron a cuatro salteños con 5,6 kilos de cocaína, incluido un jefe de GendarmeríaArgentina12/10/2025
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.