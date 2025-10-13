Vecinos de Catamarca y Alvarado, molestos por el caos de la obra

Una vecina de inmediaciones de la intersección de Catamarca y Alvarado, en pleno centro de la ciudad, relató los inconvenientes que viven a diario los frentistas por una obra que debía completarse en dos semanas.

En diálogo con Aries, explicó que la falta de planificación y control generó un panorama de desorden. “Las veredas están destruidas y los motociclistas pasan por encima porque no dejaron una vía alternativa. Hubo incidentes con vecinos y chicos que van a la escuela”, contó.

La mujer sostuvo que los reclamos a las autoridades no tuvieron respuesta. “Tránsito viene, se queda media hora, se saca fotos y se va. Esta es una calle de nadie”, afirmó. Además, denunció que colectivos de gran porte circulan por la zona, derribando vallas y desparramando piedras.

A la situación del tránsito se suma la preocupación por la inseguridad. “Estamos en pleno centro y no hay presencia policial. Hay robos, un bar con música hasta las seis de la mañana, y pese a los reclamos nadie controla nada. Pagamos impuestos caros y no recibimos respuestas”, expresó.

Los vecinos piden que el municipio reactive los trabajos y refuerce los controles de tránsito y seguridad en el sector, que consideran “abandonado”, pese a tratarse de una zona transitada.