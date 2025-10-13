El Centro Regional de Hemoterapia instalará su móvil para recibir donaciones voluntarias y garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales públicos.
Vecinos de Catamarca y Alvarado, molestos por el caos de la obra
Frentistas de Catamarca y Alvarado expresaron su molestia denunciando que el tránsito es un descontrol, las veredas están destruidas y no hay presencia de autoridades.Salta13/10/2025Ivana Chañi
Una vecina de inmediaciones de la intersección de Catamarca y Alvarado, en pleno centro de la ciudad, relató los inconvenientes que viven a diario los frentistas por una obra que debía completarse en dos semanas.
En diálogo con Aries, explicó que la falta de planificación y control generó un panorama de desorden. “Las veredas están destruidas y los motociclistas pasan por encima porque no dejaron una vía alternativa. Hubo incidentes con vecinos y chicos que van a la escuela”, contó.
La mujer sostuvo que los reclamos a las autoridades no tuvieron respuesta. “Tránsito viene, se queda media hora, se saca fotos y se va. Esta es una calle de nadie”, afirmó. Además, denunció que colectivos de gran porte circulan por la zona, derribando vallas y desparramando piedras.
A la situación del tránsito se suma la preocupación por la inseguridad. “Estamos en pleno centro y no hay presencia policial. Hay robos, un bar con música hasta las seis de la mañana, y pese a los reclamos nadie controla nada. Pagamos impuestos caros y no recibimos respuestas”, expresó.
Los vecinos piden que el municipio reactive los trabajos y refuerce los controles de tránsito y seguridad en el sector, que consideran “abandonado”, pese a tratarse de una zona transitada.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta y la Secretaría de Seguridad concretaron un acuerdo para optimizar el trámite del Certificado de Antecedentes Penales para taxistas y remiseros.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
La “motosierra” de Milei agravó la pobreza en el norte
El presidente de la Fundación Pata Pila alertó sobre como la falta de planes y asistencia nacional dificulta la vida cotidiana de las comunidades.
Honorarios y especialidades críticas: los desafíos que enfrenta el Círculo Médico
La Dra. Adriana Falco asumió la conducción en un momento crítico y planteó la necesidad de fortalecer las especialidades críticas y garantizar condiciones laborales dignas.
La Cruz Roja Salta actualiza su padrón y advierte sobre bajas por morosidad
Los asociados que no abonen su cuota social dentro del plazo fijado perderán su condición de socios, aunque podrán reingresar cumpliendo los requisitos.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.