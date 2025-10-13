Honorarios y especialidades críticas: los desafíos que enfrenta el Círculo Médico

La Dra. Adriana Falco fue electa la semana pasada como nueva presidenta del Círculo Médico de Salta en un momento crítico para la profesión, tanto dentro de la institución como en el sistema de salud provincial. Por Aries, Falcó aseguró que su gestión buscará mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos, al mismo tiempo que enfrentar la creciente escasez de especialistas en áreas clave.

“Estamos en un momento complejo, pero la idea de la comisión directiva es seguir luchando ante las obras sociales y las prepagas por los honorarios de los médicos. Para muchos, estos honorarios representan su sustento, su salario, por lo que es fundamental que se paguen en tiempo y forma”, señaló Falco.

La nueva presidenta remarcó que uno de los ejes de su gestión será trabajar con las denominadas “especialidades críticas”, aquellas en las que la falta de profesionales es más acentuada, como pediatría, clínica médica y medicina familiar. “Cada vez hay menos médicos que ingresan a estas especializaciones, y es un problema que afecta directamente a la atención de la población”, explicó.

En paralelo, Falco destacó que el Círculo Médico mantendrá su estado de alerta frente al Instituto Provincial de Salud (IPS), con el que continúa negociando para saldar deudas pendientes y garantizar el pago de los honorarios de los profesionales.

La doctora también indicó que el Círculo trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Salud de Salta en la definición de políticas para abordar la falta de especialistas, un problema que, según advirtió, podría dejar sin atención pediátrica a los niños de la provincia si no se encuentra una solución a corto plazo.

“Esperamos que se pueda subsanar esta situación crítica, que afecta tanto a médicos como a la población. Nuestro compromiso es asegurar condiciones dignas de trabajo y garantizar la atención en todas las especialidades”, concluyó Falco.