El Centro Regional de Hemoterapia instalará su móvil para recibir donaciones voluntarias y garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales públicos.
Honorarios y especialidades críticas: los desafíos que enfrenta el Círculo Médico
La Dra. Adriana Falco asumió la conducción en un momento crítico y planteó la necesidad de fortalecer las especialidades críticas y garantizar condiciones laborales dignas.Salta13/10/2025Agustina Tolaba
La Dra. Adriana Falco fue electa la semana pasada como nueva presidenta del Círculo Médico de Salta en un momento crítico para la profesión, tanto dentro de la institución como en el sistema de salud provincial. Por Aries, Falcó aseguró que su gestión buscará mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos, al mismo tiempo que enfrentar la creciente escasez de especialistas en áreas clave.
“Estamos en un momento complejo, pero la idea de la comisión directiva es seguir luchando ante las obras sociales y las prepagas por los honorarios de los médicos. Para muchos, estos honorarios representan su sustento, su salario, por lo que es fundamental que se paguen en tiempo y forma”, señaló Falco.
La nueva presidenta remarcó que uno de los ejes de su gestión será trabajar con las denominadas “especialidades críticas”, aquellas en las que la falta de profesionales es más acentuada, como pediatría, clínica médica y medicina familiar. “Cada vez hay menos médicos que ingresan a estas especializaciones, y es un problema que afecta directamente a la atención de la población”, explicó.
En paralelo, Falco destacó que el Círculo Médico mantendrá su estado de alerta frente al Instituto Provincial de Salud (IPS), con el que continúa negociando para saldar deudas pendientes y garantizar el pago de los honorarios de los profesionales.
La doctora también indicó que el Círculo trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Salud de Salta en la definición de políticas para abordar la falta de especialistas, un problema que, según advirtió, podría dejar sin atención pediátrica a los niños de la provincia si no se encuentra una solución a corto plazo.
“Esperamos que se pueda subsanar esta situación crítica, que afecta tanto a médicos como a la población. Nuestro compromiso es asegurar condiciones dignas de trabajo y garantizar la atención en todas las especialidades”, concluyó Falco.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta y la Secretaría de Seguridad concretaron un acuerdo para optimizar el trámite del Certificado de Antecedentes Penales para taxistas y remiseros.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
La “motosierra” de Milei agravó la pobreza en el norte
El presidente de la Fundación Pata Pila alertó sobre como la falta de planes y asistencia nacional dificulta la vida cotidiana de las comunidades.
Vecinos de Catamarca y Alvarado, molestos por el caos de la obra
Frentistas de Catamarca y Alvarado expresaron su molestia denunciando que el tránsito es un descontrol, las veredas están destruidas y no hay presencia de autoridades.
La Cruz Roja Salta actualiza su padrón y advierte sobre bajas por morosidad
Los asociados que no abonen su cuota social dentro del plazo fijado perderán su condición de socios, aunque podrán reingresar cumpliendo los requisitos.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.