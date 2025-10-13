El llamado parlamentario apunta directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Culto, Mario Lugones, para que brinden explicaciones ante el cuerpo legislativo.
Salta busca regular la actividad de los psicomotricistas
La iniciativa presentada por la diputada Mónica Juárez apunta a crear el Colegio de Profesionales en Psicomotricidad y otorgar reconocimiento formal a la disciplina en la provincia.Política13/10/2025Ivana Chañi
La Cámara de Diputados de Salta incluye en el orden del día de su sesión del martes el tratamiento del proyecto de ley que propone la creación del Colegio de Profesionales en Psicomotricidad. La iniciativa, presentada por la diputada Mónica Juárez, busca regular el ejercicio de la actividad y otorgar reconocimiento institucional a los psicomotricistas que trabajan en la provincia.
El proyecto destaca la importancia de la psicomotricidad como disciplina científica dedicada al estudio del cuerpo, el movimiento y su relación con lo psíquico, lo social y lo afectivo. Juárez explicó que “la creación del Colegio permitirá garantizar la calidad y eficacia de los servicios brindados a la población, además de asegurar el cumplimiento de estándares éticos y profesionales”.
Según datos de la Asociación Salteña de Psicomotricistas, más de 400 profesionales ejercen en la provincia, aunque muchos enfrentan dificultades para obtener matrícula o ingresar al Registro Nacional de Prestadores. “Sin matrícula, los psicomotricistas quedan fuera del sistema de salud y de las convocatorias públicas”, indicó la legisladora en los fundamentos del proyecto.
El proyecto, elaborado junto con la Universidad Católica de Salta y la Asociación de Psicomotricistas de Salta, toma como referencia la legislación vigente en Catamarca. La propuesta no cuenta aún con dictámenes de las comisiones de Salud ni de Legislación General, por lo que su avance dependerá del debate en el recinto.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El exministro de Economía mantuvo un encuentro con referentes peronistas santafesinos para apuntalar la campaña en esa provincia.
Francos celebró la liberación de los secuestrados por Hamas: “Seguiremos exigiendo justicia"
El jefe de Gabinete celebró la liberación de tres ciudadanos argentinos y recordó que el país mantiene una posición firme contra las violaciones a los derechos humanos.
“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás
En un mensaje publicado en X, el presidente argentino valoró el compromiso del norteamericano con la vida, la libertad y la paz.
Milei destacó a los “tecno-optimistas” tras el Nobel de Economía: "Ganó el crecimiento económico"
El presidente Javier Milei celebró el Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en redes que reivindicó el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.