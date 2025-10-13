Proyecto busca limitar los traslados docentes antes de la jubilación

La Cámara de Diputados de Salta analizará este martes un proyecto que modifica la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, con el objetivo de fortalecer la estabilidad del personal docente. La iniciativa, impulsada por los diputados Gerónimo Arjona, Moisés Balderrama, Enzo Chauque, Fabio López, Germán Rallé, Rogelio Segundo, Ernesto Tapia, Ricardo Vargas y Raúl Vargas, incorpora un nuevo artículo 31 bis que limita los traslados de docentes próximos a jubilarse.

El texto establece que ningún educador podrá solicitar el traslado a otra zona si no acredita que le faltan al menos seis años para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. Los autores señalaron que la medida “responde a la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer el vínculo entre el docente y la comunidad educativa”.

Los legisladores sostuvieron que “los traslados sin justificación pedagógica o administrativa afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje, el clima institucional y la estabilidad del plantel”. También remarcaron que la estabilidad laboral es “clave para mejorar la calidad educativa y consolidar un sistema que priorice el bien común”.

El proyecto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Educación; PYMES, Defensa del Consumidor, Asuntos Laborales, Previsión Social y MERCOSUR; Hacienda y Presupuesto; y Legislación General. Su tratamiento dependerá del avance del debate en la sesión prevista para este martes.