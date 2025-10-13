Para 2026, el Gobierno ajustaría el presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico

arcos y chorros: les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”, advirtió el Presidente en un discurso que brindó por la inauguración de una fábrica en Mar del Plata esta semana. Pero lo hará con menos presupuesto: el ajuste llegó para la lucha contra el narcotráfico, que para el año 2026, entre los tres programas o actividades que dependen del Ministerio de Seguridad orientadas a la prevención y la investigación, perderán $ 18 mil millones. El dato surge de la comparación entre el proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso y el presupuesto abierto vigente que relevó PERFIL.

A través del programa “Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas”, la cartera que dirige Patricia Bullrich lleva adelante investigaciones criminales y operativos de prevención de delitos complejos y crimen organizado. “Se ejecuta una amplia gama de acciones, entre las que se destacan: prevención y represión de delitos complejos y crimen organizado, desarticulando y neutralizando organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y venta ilícita de estupefacientes en todas sus formas; el control del tránsito de productos químicos esenciales para su producción; tráfico de armas; ciberdelitos; delitos contra la integridad de las personas; terrorismo; falsificación de marcas; evasión fiscal y delitos contra el orden económico, enfocando la desmantelación económica, patrimonial y financiera de los integrantes de las bandas delictivas a través de investigaciones de lavado de activos”, detalla el proyecto del Ejecutivo. Asimismo, y a través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, “asesora y asiste en todas las actividades referidas a la investigación criminal-forense, para satisfacer las exigencias científicas de las tareas policiales, judiciales e investigativas”. Este programa pasará de un presupuesto vigente en 2025 de $ 103.551,37 millones a $ 79.494 millones en 2026: $ 24 mil millones menos que en el año anterior, lo que representa una disminución del 23,3%.

El programa “Políticas de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada” tiene el propósito de iniciar y dar seguimiento a investigaciones contra el narcotráfico y sus delitos conexos. “También se ocupa de elaborar, ejecutar y evaluar planes y programas de acción contra el tráfico ilícito de precursores químicos a efectos de prevenir su desvío hacia canales ilícitos”, aclaran. El abanico de responsabilidades es amplio, ya que a su vez tiene a cargo el seguimiento de las investigaciones de delitos complejos y de criminalidad organizada transnacional, “con especial atención a actividades terroristas y/o su financiamiento, trata y tráfico ilícito de personas, tráfico de vehículos y autopartes, tráfico de armas, explosivos y material sensible, contrabando, tráfico de divisas, lavado de activos y venta de medicamentos adulterados”, entre otros.

A pesar de la gran cantidad de actividades bajo su mando, el programa, que en 2025 tiene un presupuesto vigente de $4.278 millones, dispondrá en 2026 de $4.276 millones: una leve reducción en términos nominales, pero mucho más amplia si se tomara en cuenta la inflación prevista (del 10,1%, según el Ejecutivo).

Finalmente, el Programa de Seguridad Federal, del que depende la actividad de “Prevención y Conjuración del Narcotráfico” será el único que crecerá: pasará los de $ 43.394 millones vigentes en 2025 a los $ 49.621 millones en 2026. Se ocupa de “la prevención e investigación de aquellas acciones que infrinjan las leyes penales y/o disposiciones administrativas que tipifican y regulan el uso de drogas peligrosas, estupefacientes en general y de psicofármacos, como así también de las operaciones financieras patrimoniales de delitos concomitantes”.

En total, entre los tres programas, el dinero destinado a la lucha, prevención e investigación contra el narcotráfico y el crimen organizado pasará de los $ 151.223 millones vigentes en 2025 a los $ 133.391 millones en 2026. Del total presupuestado para este año se ejecutó el 71%.

Perfil consultó a fuentes del Ministerio de Seguridad sobre el tema, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Baja el presupuesto en control de fronteras

Según se desprende de la planificación de ingresos y gastos para el ejercicio de 2026, el programa de Seguridad en Fronteras también bajará su presupuesto: de los $ 417.252 millones vigentes este año a los $ 414.165 millones para el próximo. El control de las fronteras estará orientado entre otras cosas, explica el documento, a “impulsar la seguridad integral contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata y los delitos complejos mediante un despliegue especializado”.

También enumera las responsabilidades de este programa: “el control y vigilancia de fronteras; la seguridad de los Pasos Internacionales y el apoyo como Fuerza Pública a los organismos de control del Estado; el control y registro del ingreso y egreso de personas por los Pasos

Internacionales cuya función migratoria le fue delegada a la Gendarmería Nacional Argentina por la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros”. También está encargado del patrullaje de prevención y control en zonas de límite fronterizo.

Números

71%. Es lo ejecutado este año para la lucha, prevención e investigación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

$24.000 M. Redujo del presupuesto de “Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas” contra el año anterior.

Con información de Perfil