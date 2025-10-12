El capitán argentino fue figura con dos goles y una asistencia en el 4-0 de las Garzas, que subieron al segundo puesto de la Conferencia Este. La Pulga dejó momentáneamente la Selección para disputar el encuentro por la MLS.
River recibe a Sarmiento con la obligación de reencontrarse con el triunfo
River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con la obligación de reencontrarse con el triunfo, luego de atravesar un momento delicado en el certamen local.Deportes12/10/2025
River vuelve a presentarse en el estadio Monumental, donde enfrentará a Sarmiento de Junín desde las 19:15, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la asistencia de Leandro Rey Hilfer en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.
El “Millonario” no llega en su mejor momento. La derrota ante Rosario Central en Arroyito fue la quinta en los últimos seis partidos, una racha que encendió las alarmas en Núñez. En ese lapso, el equipo cayó frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y el propio Central en el Clausura, además de la eliminación a manos de Palmeiras en la Copa Libertadores. La única alegría reciente fue la victoria por 1-0 ante Racing, que le dio el pase a semifinales de la Copa Argentina.
Esa irregularidad lo relegó al cuarto puesto de la Zona B, por lo que River necesita imperiosamente un triunfo para no seguir perdiendo terreno y sostener su lugar en la pelea por la clasificación a la Libertadores 2026. Gallardo, además, deberá rearmar el equipo por la ausencia de varios futbolistas convocados a sus selecciones nacionales.
Del otro lado estará Sarmiento, que busca dar el golpe en Núñez. El conjunto de Junín ocupa la décima posición con 12 puntos en 10 fechas y un partido pendiente ante Rosario Central, suspendido por mal clima. Una victoria en el Monumental podría significar mucho más que tres puntos: lo dejaría al borde de la zona de clasificación a los playoffs, algo impensado al inicio del torneo.
Probables formaciones
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Con información de Doble Amarilla
Luego de golear a Nigeria en la fase previa, la "Albiceleste" se medirá en un clásico sudamericano contra la selección de Colombia en busca de un lugar en la final.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.
El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
La Selección Argentina femenina de fútbol para no videntes se llevó la victoria ante Inglaterra en un contundente 2-0 y consiguió su segundo título mundial consecutivo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
El Paso Internacional Cristo Redentor colapsó durante el fin de semana largo, registrando el cruce de más de 12.000 personas y 10.000 vehículos. Miles de argentinos emprendieron un "tour de compras" a Chile para aprovechar la diferencia de precios.
Caso Cordeyro: cómo los fiscales reconstruyeron las últimas horas del excomisario
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio explicó que las cámaras privadas y el rastreo telefónico permitieron reconstruir el recorrido del excomisario Vicente Cordeyro hasta su hallazgo sin vida en cercanías al Cerro Elefante.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.