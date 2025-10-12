River recibe a Sarmiento con la obligación de reencontrarse con el triunfo

River vuelve a presentarse en el estadio Monumental, donde enfrentará a Sarmiento de Junín desde las 19:15, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la asistencia de Leandro Rey Hilfer en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El “Millonario” no llega en su mejor momento. La derrota ante Rosario Central en Arroyito fue la quinta en los últimos seis partidos, una racha que encendió las alarmas en Núñez. En ese lapso, el equipo cayó frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y el propio Central en el Clausura, además de la eliminación a manos de Palmeiras en la Copa Libertadores. La única alegría reciente fue la victoria por 1-0 ante Racing, que le dio el pase a semifinales de la Copa Argentina.

Esa irregularidad lo relegó al cuarto puesto de la Zona B, por lo que River necesita imperiosamente un triunfo para no seguir perdiendo terreno y sostener su lugar en la pelea por la clasificación a la Libertadores 2026. Gallardo, además, deberá rearmar el equipo por la ausencia de varios futbolistas convocados a sus selecciones nacionales.

Del otro lado estará Sarmiento, que busca dar el golpe en Núñez. El conjunto de Junín ocupa la décima posición con 12 puntos en 10 fechas y un partido pendiente ante Rosario Central, suspendido por mal clima. Una victoria en el Monumental podría significar mucho más que tres puntos: lo dejaría al borde de la zona de clasificación a los playoffs, algo impensado al inicio del torneo.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Con información de Doble Amarilla