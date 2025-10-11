La Cámara Electoral ratificó a Diego Santilli como primer candidato a Diputados de LLA en PBA. Su mensaje a los bonaerenses: "El esfuerzo va a valer la pena".
La tapa de diario falsa que usó Milei contra el kirchnerismo
El presidente Javier Milei compartió este sábado en su cuenta de X (antes Twitter) una tapa de diario evidentemente falsa para criticar la política financiera del gobierno de Néstor Kirchner. La imagen, una adulteración burda de una portada del diario Clarín, fue utilizada por el mandatario para sostener que el kirchnerismo canceló la deuda con el FMI tomando un crédito más caro con la Venezuela de Hugo Chávez.
"Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela... Genios de las finanzas...!!! CIAO!", escribió el Presidente al compartir la publicación.
Sin embargo, la falsificación es evidente por varios detalles: el logo del diario aparece modificado como "Clarínx" y la tipografía no coincide con la original, además de que el titular termina con un punto, un error de estilo poco común en las portadas de los periódicos.
La tapa original de Clarín de diciembre de 2005, que se viralizó rápidamente para desmentir al Presidente, titulaba en realidad: "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI". En la bajada de la noticia real, se explicaba que el pago se realizaría utilizando parte de las reservas del Banco Central, sin hacer ninguna mención a la toma de deuda con Venezuela o a las tasas de interés mencionadas por Milei.
Con información de Noticias Argentinas
Malena Galmarini anunció que irá a la Corte tras la confirmación de Santilli como cabeza de lista
Malena Galmarini, referente del Frente Renovador, anunció que llevará el reclamo a la Corte Suprema tras la decisión judicial que modificó el orden de la lista de La Libertad Avanza y desplazó a Karen Reichardt.
Durante una caravana en Resistencia, dos jóvenes de Villa Ángela le entregaron un obsequio a Javier Milei alusivo a Cristina Kirchner: "Es libertad o tobillera".
Día de la Lealtad: preparan caravana a casa de Cristina Kirchner a 80 años del 17 de octubrePolítica11/10/2025
Sectores del peronismo están organizando una caravana bajo el lema "Leales de Corazón" que culminará frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en Constitución.
Alberto Fernández destrozó a Javier Milei al llamarlo "idiota" por el swap de EE. UU.Política11/10/2025
El expresidente Alberto Fernández utilizó una publicación del escritor estadounidense Don Winslow para cuestionar duramente el swap de US$ 20 mil millones que el gobierno de Javier Milei recibió del Tesoro de EE. UU.
El presidente Javier Milei continúa su campaña con una gira que inició con un breve discurso y una reunión con el gobernador Leandro Zdero en Chaco. Tras el acto en Plaza Belgrano, el mandatario cruzará hacia Corrientes, donde tiene previsto mostrarse en la costanera junto a la candidata a diputada Virginia Gallardo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).