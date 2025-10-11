La tapa de diario falsa que usó Milei contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei compartió este sábado en su cuenta de X (antes Twitter) una tapa de diario evidentemente falsa para criticar la política financiera del gobierno de Néstor Kirchner. La imagen, una adulteración burda de una portada del diario Clarín, fue utilizada por el mandatario para sostener que el kirchnerismo canceló la deuda con el FMI tomando un crédito más caro con la Venezuela de Hugo Chávez.

"Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela... Genios de las finanzas...!!! CIAO!", escribió el Presidente al compartir la publicación.

Sin embargo, la falsificación es evidente por varios detalles: el logo del diario aparece modificado como "Clarínx" y la tipografía no coincide con la original, además de que el titular termina con un punto, un error de estilo poco común en las portadas de los periódicos.

La tapa original de Clarín de diciembre de 2005, que se viralizó rápidamente para desmentir al Presidente, titulaba en realidad: "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI". En la bajada de la noticia real, se explicaba que el pago se realizaría utilizando parte de las reservas del Banco Central, sin hacer ninguna mención a la toma de deuda con Venezuela o a las tasas de interés mencionadas por Milei.

