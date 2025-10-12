Diversidad Cultural: Salta reafirma compromiso con pueblos originarios en el 12 de Octubre

En el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el Gobierno de Salta reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad plural y justa, destacando ser la provincia con mayor diversidad étnica del país.

Salta12/10/2025

15492-el-gobierno-profundiza-su-llegada-territorial-para-el-reconocimiento-de-los-derechos-de-pueblos-originarios

En el marco del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el Gobierno de la Provincia de Salta renueva su compromiso con la construcción de una sociedad plural, justa y profundamente respetuosa de las identidades que la habitan. Salta, la provincia con mayor diversidad étnica del país, es hogar de múltiples pueblos originarios que expresan cosmovisiones únicas y modos diversos de comprender y habitar el mundo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, se impulsa un trabajo sostenido en territorio que reconoce y fortalece el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esta labor se traduce en acciones concretas que promueven el acceso a servicios esenciales, el acompañamiento en procesos de consulta previa, y el diseño de políticas públicas con enfoque intercultural.

830x465_231011142010_92569Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina

Esta jornada nos convoca a reflexionar sobre los procesos históricos de las diferentes regiones habitadas por comunidades, atendiendo a las formas de diálogo intercultural y las tareas realizadas desde el Estado con las poblaciones indígenas, que tienen el objetivo de a fomentar el cumplimiento de sus derechos, de igualdad, identidad, acceso a la salud, educación, justicia y personería jurídica; construyendo así, una sociedad más justa y democrática.

El Estado provincial, presente en cada rincón del territorio provincial para trabajar junto a los pueblos originarios, fomenta el diálogo respetuoso entre culturas y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana. En este sentido, la Secretaría de Asuntos Indígenas trabaja codo a codo con referentes comunitarios, fortaleciendo vínculos, escuchando demandas y construyendo soluciones desde una perspectiva de derechos.

En esta fecha, que invita a reflexionar sobre nuestra historia y nuestras prácticas, reafirmamos que la diversidad cultural no solo es parte de nuestra memoria colectiva, sino también un pilar fundamental para el desarrollo de una Salta más inclusiva y democrática.

Te puede interesar
incendios en orán 2025

Alerta por riesgo extremo de incendios en Salta

Ivana Chañi
Salta11/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del territorio salteño se encuentra bajo peligro extremo de incendios debido a las altas temperaturas y las ráfagas de viento.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail