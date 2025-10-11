IPV: cierre de inscripción para sorteo de viviendas en tres localidades

Durand a Orozco: "No haga política con la desgracia; hay que tener límites"
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) confirmó el cronograma de fechas para la inscripción y actualización de la ficha social en Rosario de la Frontera, Coronel Moldes y Apolinario Saravia.Salta11/10/2025
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) se encuentra próximo a finalizar 48 departamentos en Rosario de la Frontera, 40 casas en Coronel Moldes y 40 viviendas en Apolinario Saravia y por ello llama a inscripción y/o actualización de la ficha social a las familias residentes de esas localidades que cumplan los requisitos exigidos por el organismo y deseen participar en los futuros sorteos de adjudicación.
Las familias que aún no estén inscriptas en el IPV tienen que iniciar el trámite vía online completando el formulario que se encuentra disponible en la web del organismo las 24 horas. Una vez que el solicitante reciba el mail de confirmación tendrá que presentar en forma presencial documentación respaldatoria para finalizar la inscripción.
A continuación, el IPV da a conocer el cronograma de fechas para inscripción y/ o actualización de ficha social por localidad:
El cierre online será el viernes 24 de octubre. Los requisitos se recibirán los martes 14 y martes 28 de octubre en el Centro de Capacitación Municipal (CECAM), ubicado en calle Alvarado 144, de 9 a 13 y de 15 a 18 por orden de llegada.
Las familias que no lleguen a presentar los requisitos en esas fechas podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en la sede Metán del IPV, ubicada en la terminal de Ómnibus (Sirio Libanesa 269) – Oficina 9.
Se recibirán solicitudes online hasta el viernes 17 de octubre. La recepción de documentación será hasta el viernes 24 del mismo mes en la sede central del IPV, Belgrano 1.349 de la ciudad de Salta.
Los interesados en postularse podrán hacerlo online hasta el martes 21 de octubre, mientras que se recibirá documentación hasta el viernes 31 del mismo mes, también en la sede central del IPV.
En los casos donde deban presentar documentación en las sedes del IPV la atención será con previo turno web de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 13.30 y martes hasta las 18.30.
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del territorio salteño se encuentra bajo peligro extremo de incendios debido a las altas temperaturas y las ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sofocante en la capital salteña, con cielo despejado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El domingo se espera un leve descenso térmico.
Una nueva edición de la feria recibe a salteños y turistas interesados en las producciones locales, así como de otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Hasta el domingo habrá actividades en el predio de la Usina.
La empresa Edesa informó que una falla en una línea de alta tensión operada por Transener provocó un corte de luz que afectó a distintos sectores de la ciudad Capital.
La Policía trabaja desde las primeras horas del día con más de 100 efectivos en la zona donde se halló el vehículo de Vicente Cordeyro.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sofocante en la capital salteña, con cielo despejado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El domingo se espera un leve descenso térmico.
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.