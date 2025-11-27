Tras el cierre de los octavos de final, con las victorias de Tigre sobre Lanús y Gimnasia ante Unión, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura.
Becas “Eduardo Chañe” 2026: 38 jóvenes deportistas amateurs de Salta recibirán apoyo económico
El Concejo Deliberante de Salta aprobó la nómina de 38 beneficiarios de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur 2026, destinadas a jóvenes promesas menores de 18 años con proyección deportiva.Deportes27/11/2025
Durante la trigésima tercera y última Sesión Ordinaria, los ediles sancionaron una Resolución que establece la nómina de beneficiarios de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur 2026. La elaboración de la nómina estuvo a cargo de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto a un jurado, quienes analizaron, evaluaron y calificaron a lo largo de diversas reuniones a cada postulante, determinando el listado de los seleccionados para recibir el beneficio. Para el ciclo 2026 se dispuso otorgar las becas a 38 jóvenes promesas con proyección deportiva. Las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur son un estímulo que impulsa el Concejo Deliberante con la premisa de acompañar el desarrollo deportivo de jóvenes salteños menores de 18 años, mediante el otorgamiento de emolumentos mensuales equivalentes a 500 Unidades Tributarias (UT).
Cabe señalar que este jueves se entregarán las mencionadas becas a los jóvenes beneficiados. La ceremonia se realizará a horas 10.00, en el Recinto deliberativo “Gobernador Miguel Ragone”.
La iniciativa sancionada en la fecha dispone el otorgamiento de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur del año 2026, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 307. Fue en el cumplimiento de lo dispuesto por la nombrada normativa que un jurado integrado por la presidenta de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad del Concejo Deliberante; periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos y funcionarios del Ejecutivo Provincial y Municipal del área de deportes, analizaron, evaluaron y calificaron a lo largo de diversas reuniones las casi cien postulaciones.
Como resultado de un arduo trabajo se determinó la siguiente nómina de disciplinas de los 38 deportistas a premiar: ajedrez, atletismo, básquet, béisbol, boxeo, ciclismo de montaña, fútbol, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, halterofilia, hockey, judo, karate, motocross, natación, patinaje artístico, squash, taekwondo, tenis de mesa, vóley y karting.
Es preciso señalar que la normativa que crea dichas becas establece una serie de requisitos para quienes deseen acceder al beneficio. Los aspirantes deben ser salteños o, en su defecto, tener una antigüedad mínima de cinco años de residencia en la ciudad de Salta, anteriores a la fecha de elección, la que será acreditada con la presentación de un certificado de residencia y/o partida de nacimiento. Asimismo, deben desempeñarse en deportes amateurs y haber representado a la República Argentina, a la provincia de Salta o a la ciudad en competiciones internacionales, nacionales, provinciales o municipales, logrando un desempeño destacado en su disciplina. La beca está dirigida exclusivamente a menores de edad y requiere que los postulantes estén inscriptos en el organismo que lo represente o en la federación de la disciplina en la que se postula. Además, deben presentar un certificado médico que avale su aptitud física en la práctica deportiva.
La Liga Profesional ya tiene los árbitros para los cuartos de final del Clausura. Fernando Echenique dirigirá Boca contra Argentinos, mientras que Andrés Merlos estará en Racing frente a Tigre.
Los dirigentes de la Primera División, el ascenso y el fútbol federal brindaron un respaldo unánime a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA.
El presidente Claudio Tapia le respondió con dureza a Juan Sebastián Verón. En la entrega de los Premios Alumni, "Chiqui" Tapia lanzó un fuerte dardo al dirigente de Estudiantes por las críticas al título de Rosario Central.
El Torneo Clausura cerró sus octavos de final con un batacazo: Tigre venció 1-0 a Lanús en La Fortaleza y se clasificó a la siguiente instancia.
Se confirmaron los días y los horarios de los cuartos de final del Torneo ClausuraDeportes26/11/2025
La Liga Profesional oficializó los días en que se disputarán los cuartos de final del campeonato: un duelo el sábado, otro el domingo y dos el lunes próximo
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.