Con el corazón en la mano Salta volvió al triunfo frente a Huracán

‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia
Los tres clubes grandes de Salta emitieron comunicados públicos en apoyo a la actual conducción de la AFA y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.
Por La Liga Argentina., Los Infernales recibieron al equipo mendocino de Huracán Las Heras, un pleito que se las trajo y terminó quedando para el local, 67-65, en tiempo suplementario –tras igualar en 57-.Deportes27/11/2025
De esa manera Salta vuelve a la senda ganadora y suma su cuarto triunfo en seis encuentros. Los próximos partidos serán en la ruta, el 4 y el 6 de diciembre en La Rioja.
Los últimos minutos del juego fueron a toda velocidad, tras haber rotado a sus dirigidos De Cecco dejó en cancha un quinteto con más dinámica que de juego estático, corrieron el rectángulo cada vez que pudieron, el rival también en esa misma sintonía trató de volar en cada ofensiva.
En el fragor de la lucha por cada posesión, Salta no liquidó a su rival cuando tuvo la oportunidad y los dirigidos por Pujol se las ingeniaron para dañar en el poste bajo, penetrando la canasta y descargando. En sus últimas dos acciones el local se equivocó y Correa empató sobre la chicharra, 57-57, y el partido se fue a tiempo extra.
Por un doble terminó ganando Salta frente al conjunto mendocino, diferencia que expuso a las claras lo duro que fue el encuentro. En esos cinco minutos finales apareció el norteamericano Hunter para en su discreta noche meter tantos fundamentales. Esta vez Salta tuvo que sacar más garra que juego para quedarse con un triunfazo: 67-65.
Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.
El Concejo Deliberante de Salta aprobó la nómina de 38 beneficiarios de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur 2026, destinadas a jóvenes promesas menores de 18 años con proyección deportiva.
Tras el cierre de los octavos de final, con las victorias de Tigre sobre Lanús y Gimnasia ante Unión, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura.
La Liga Profesional ya tiene los árbitros para los cuartos de final del Clausura. Fernando Echenique dirigirá Boca contra Argentinos, mientras que Andrés Merlos estará en Racing frente a Tigre.
Los dirigentes de la Primera División, el ascenso y el fútbol federal brindaron un respaldo unánime a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.