Con el corazón en la mano Salta volvió al triunfo frente a Huracán

De esa manera Salta vuelve a la senda ganadora y suma su cuarto triunfo en seis encuentros. Los próximos partidos serán en la ruta, el 4 y el 6 de diciembre en La Rioja.

Los últimos minutos del juego fueron a toda velocidad, tras haber rotado a sus dirigidos De Cecco dejó en cancha un quinteto con más dinámica que de juego estático, corrieron el rectángulo cada vez que pudieron, el rival también en esa misma sintonía trató de volar en cada ofensiva.

En el fragor de la lucha por cada posesión, Salta no liquidó a su rival cuando tuvo la oportunidad y los dirigidos por Pujol se las ingeniaron para dañar en el poste bajo, penetrando la canasta y descargando. En sus últimas dos acciones el local se equivocó y Correa empató sobre la chicharra, 57-57, y el partido se fue a tiempo extra.

Por un doble terminó ganando Salta frente al conjunto mendocino, diferencia que expuso a las claras lo duro que fue el encuentro. En esos cinco minutos finales apareció el norteamericano Hunter para en su discreta noche meter tantos fundamentales. Esta vez Salta tuvo que sacar más garra que juego para quedarse con un triunfazo: 67-65.