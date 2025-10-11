Según datos del consulado español, 553.293 personas pidieron acceder a la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad a descendientes de españoles.
Guerra Comercial: Trump intensifica aranceles del 100% contra China a partir del 1 de noviembre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió la guerra comercial contra Pekín al anunciar la imposición de aranceles adicionales del 100% sobre las exportaciones de China, efectivos a partir del 1 de noviembre.El Mundo11/10/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , revivió el viernes la guerra comercial contra Pekín, poniendo fin a una tregua incómoda entre las dos mayores economías con promesas de aumentar drásticamente los aranceles en represalia contra las restricciones chinas a sus exportaciones minerales críticas.
El presidente reveló impuestos adicionales del 100% sobre las exportaciones de China a Estados Unidos, junto con nuevos controles de exportación sobre "todo y cualquier software crítico" a partir del 1 de noviembre, nueve días antes de que expire el alivio arancelario existente.
Trump también puso en duda las perspectivas de una reunión previamente anunciada para dentro de tres semanas con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, diciendo en Truth Social que "ahora no parece haber motivos para hacerlo".
"No he cancelado", declaró Trump posteriormente a los periodistas en la Casa Blanca. "Supongo que podríamos tenerla".
Pekín nunca ha confirmado la reunión.
Las nuevas medidas comerciales fueron la reacción de Trump a la drástica expansión de los controles de exportación de tierras raras por parte de China . China domina el mercado de estos elementos, esenciales para la fabricación de tecnología.
"Fue impactante", dijo Trump sobre las medidas de China, que no se dirigían específicamente a Washington. "Me pareció muy, muy malo".
Las acciones marcaron la mayor ruptura de relaciones en seis meses entre Pekín y Washington, la mayor fábrica del mundo y su mayor consumidor. Muchos cuestionaron la persistencia de la incómoda distensión económica alcanzada durante el verano.
Fue una respuesta rápida y drástica de Trump, un republicano que ha aplicado los aranceles pagados por los importadores estadounidenses contra aliados y enemigos. Podría intensificar una guerra comercial que Washington y Pekín interrumpieron a principios de este año tras una ardua diplomacia.
Los expertos dijeron que las restricciones a los envíos de software estadounidense a China podrían ser un golpe masivo para la industria tecnológica del país, incluida la computación en la nube y la inteligencia artificial.
Trump también amenazó con nuevos controles de exportación de aviones y piezas de aviones, y una persona familiarizada con el asunto dijo que la administración estaba esbozando otros posibles objetivos.
Pekín lleva mucho tiempo pidiendo a Washington que abandone las restricciones comerciales unilaterales que, según afirma, socavan el comercio mundial.
Con información de Reuters
Roei Shalev, quien se había salvado de la masacre en el festival de música Nova donde el grupo terrorista mató a su novia, compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Horas después encontraron su auto prendido fuego y dentro, su cuerpo.
Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con HamásEl Mundo11/10/2025
En medio del acuerdo de alto al fuego, las autoridades israelíes informaron que los detenidos serán llevados a cárceles de Ofer y Ketziot. Pondrán en libertad a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza.
Ejército de Colombia presentó su primer batallón de drones, inédito en América LatinaEl Mundo11/10/2025
El Ejército de Colombia presentó oficialmente su primer batallón de drones, una unidad que se considera inédita en América Latina, según informó el general Carlos Padilla.
Violencia machista: en España, un tercio de las víctimas son extranjeras, con alta incidencia en latinoamericanasEl Mundo11/10/2025
Un informe del Ministerio del Interior de España reveló que la violencia de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).