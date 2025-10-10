Buscan a un remisero y el auto, vistos por última vez el jueves

San Lorenzo: más de un centenar de policías buscan al excomisario Vicente CordeyroPoliciales10/10/2025
El auto apareció anoche en San Lorenzo. Actúan equipos del CIF, canes y grupos de montaña. La familia pide colaboración.
La Policía de Salta trabaja en la búsqueda de un remisero que desapareció el jueves por la mañana. El hombre conducía un Renault Sandero gris con licencia de la AMT y calcos de remisera.Policiales10/10/2025Ivana Chañi
Un remisero salteño permanece desaparecido desde el jueves a las 10:30 de la mañana, cuando tuvo el último contacto con su pareja. Desde entonces, no se supo más de él ni del vehículo que conducía.
Se trata de un Renault Sandero Stepway gris, patente AD 644 ZA, con licencia visible en las puertas delanteras y calcomanías de remisera en las traseras.
Según la denuncia radicada anoche, el hombre no volvió a comunicarse y la Policía inició la búsqueda del automóvil y de su conductor.
Familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo. Comunicarse al 911o acercarse a la comisaría más cercana.
Se detectaron en el marco de los procedimientos de control preventivo que se realizan en las diferentes dependencias carcelarias. Se trabajó con el área de canes adiestrados del SPPS y paletas detectoras de metales.
Efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 21 años, con domicilio en Tartagal, por amenazar y agredir verbalmente con un arma blanca a un periodista mientras este realizaba una entrevista televisiva.
La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.
La joven de 22 años se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar. El vehículo fue hallado abandonado.
Efectivos de Gendarmería protagonizaron dos operativos durante el fin de semana y la noche del lunes, secuestrando más de 11 mil atados de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
Su familia informó que no regresó al hogar luego de dejar a sus hijas en el colegio en la mañana de este jueves.