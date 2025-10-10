Buscan a un remisero y el auto, vistos por última vez el jueves

La Policía de Salta trabaja en la búsqueda de un remisero que desapareció el jueves por la mañana. El hombre conducía un Renault Sandero gris con licencia de la AMT y calcos de remisera.

buqueda remis y remisero

Un remisero salteño permanece desaparecido desde el jueves a las 10:30 de la mañana, cuando tuvo el último contacto con su pareja. Desde entonces, no se supo más de él ni del vehículo que conducía.

Se trata de un Renault Sandero Stepway gris, patente AD 644 ZA, con licencia visible en las puertas delanteras y calcomanías de remisera en las traseras.

Según la denuncia radicada anoche, el hombre no volvió a comunicarse y la Policía inició la búsqueda del automóvil y de su conductor.

Familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo. Comunicarse al 911o acercarse a la comisaría más cercana.

