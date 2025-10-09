Abre en Salta el primer Centro de Simulación Médica Integral del norte argentino

Plaza Gurruchaga se tiñó de rosa: mamografías y Pap gratuitos
El camión oncológico recibió a mujeres sin turno previo mientras un stand de salud adolescente brindó métodos anticonceptivos y asesoría integral.
Metanoia Smx comenzará a funcionar desde el 14 de octubre en España 1440. Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.Salud09/10/2025
Salta contará desde el 14 de octubre con Metanoia Smx – Centro de Simulación Médica Integral, el primero de su tipo en el norte argentino.
El vicepresidente del Colegio de Médicos de Salta, Alejandro Farah, señaló que el espacio propone una nueva manera de formar profesionales de la salud, mediante la práctica de procedimientos clínicos y quirúrgicos en un entorno seguro, con tecnología de simulación avanzada y acompañamiento de expertos.
"Tenemos focalizado tres fases de entrenamiento. Una es en la etapa formativa del médico o en la iniciación, cuando están tratando de conseguir su especialidad. La otra es cuando ya son especialistas y se quieren entrenar en una subespecialidad o recertificarse. Y la otra es cuando rinden exámenes, que una parte no sea con pacientes, sino con simuladores", explicó.
El centro cuenta con simuladores de alta fidelidad, realidad virtual, experiencias inmersivas, modelos 3D, inteligencia artificial y plataformas digitales. Estas tecnologías permitirán acceder a actualizaciones médicas de última generación y practicar con metodologías avaladas por instituciones referentes de cada especialidad.
Farah reconoció que "la experiencia sobre el paciente es inigualable", sin embargo señaló que durante la etapa inicial del entrenamiento, "es más segura para el paciente, haciéndola primero en el simulador".
"En el centro de simulación todo se mide. Los tiempos en los que se hacen las prácticas, el grado de acierto en las prácticas o en las respuestas, la sensibilidad de los gestos para una cirugía, cuántos intentos necesitaste para hacerlo bien", detalló.
Metanoia Smx funcionará en España 1440, edificio donde operaba la antigua sede del Colegio de Médicos. El inmueble - con valor histórico desde 1965— fue restaurado y refuncionalizado por SUDES S.A.S., transformándose en un espacio moderno y altamente tecnificado.
A partir de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, los 400 residentes de las 52 residencias médicas de la provincia dispondrán de cuatro horas mensuales de simulación básica certificable, sin costo, acumulables y autogestionables mediante una credencial digital.
Además, los afiliados al Colegio de Médicos podrán acceder sin cargo al Programa de Educación Médica Continua y obtener un 25% de descuento en otras capacitaciones.
Cada sociedad científica definirá sus programas y necesidades específicas, mientras que el Colegio validará los procesos mediante un comité científico, y METANOIA SMX aportará la infraestructura, tecnología y conocimiento especializado.
Así, profesionales y residentes podrán ejercitar habilidades, interactuar con expertos locales e internacionales y certificar sus prácticas en un entorno de aprendizaje que marca un nuevo estándar para la formación médica en el norte argentino.
El camión oncológico recibió a mujeres sin turno previo mientras un stand de salud adolescente brindó métodos anticonceptivos y asesoría integral.
El Instituto Provincial de Salud de Salta comunicó cómo será la modalidad de atención este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por disposición nacional.
El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre este jueves 9 de octubre en General Güemes. Las donaciones se recibirán en el móvil apostado en la plaza central, de 8:30 a 13:00 horas.
La variante XFG del COVID-19, apodada "Frankenstein", ha incrementado su presencia en Argentina, representando ya el 30% de los casos detectados en el monitoreo oficial entre julio y septiembre.
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, advirtió que la crisis económica provocó la pérdida de coberturas y encareció los tratamientos.
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, aseguró que aumentan los casos de depresión, ansiedad, angustia y consumo problemático en Salta. Atribuyó el incremento al impacto de la crisis económica y social.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.