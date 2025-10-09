Ocurrió en Colinas del Cerro. Se llevaron garrafas, mercadería y utensilios. “El daño más grande fue que no tenemos cómo prepararle la merienda a los chicos”, dijo la encargada.
El FBI alertó sobre un joven argentino que planeaba atentados y allanaron su casa en Pilar
El adolescente, de 14 años, había publicado en Discord imágenes de armas y mapas satelitales de una escuela y un shopping. Fue identificado gracias a un informe del FBI y no quedó detenido por ser inimputable.Provincias09/10/2025
La Policía Federal Argentina allanó una vivienda en la localidad de La Lonja, en el partido bonaerense de Pilar, donde vive un adolescente de 14 años acusado de publicar amenazas de atentado contra un centro comercial en Tortuguitas y una escuela en Del Viso.
Según informó Noticias Argentinas, el caso se conoció luego de un informe elaborado por el FBI en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que alertó a las autoridades argentinas sobre un usuario de la plataforma Discord que compartía imágenes de armas y capturas satelitales.
Con esa información, la Policía Federal avanzó con la investigación y concretó el allanamiento durante el fin de semana, donde se confirmó que los mensajes provenían de la vivienda del joven y se secuestraron distintos elementos de interés para la causa.
Cómo realizaba las amenazas
Según los documentos incorporados a la causa, el joven publicó en julio pasado material concreto en un servidor de Discord: imágenes satelitales del centro comercial de Tortuguitas y de la escuela de Del Viso, junto con fotografías de armas de fuego y mensajes en los que prometía llevar a cabo atentados.
Los mensajes incluían una fecha precisa —el 20 de abril de 2026— que se repitió en distintas publicaciones dentro del mismo servidor. Las publicaciones se realizaron en chats temáticos de Discord, plataformas de mensajería que permiten compartir imágenes y archivos en salas cerradas.
Con esa información, los investigadores de la Policía Federal rastrearon la dirección IP desde la cual se realizaban las publicaciones y lograron ubicar el domicilio del adolescente.
Entre los objetos incautados encontraron "una navaja tipo mariposa, varios cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamás, bibliografía vinculada al régimen nazi, una notebook, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa", señala NA.
El adolescente estaba presente al momento del operativo, pero no fue detenido por ser inimputable, dada su edad. La Justicia Federal mantiene la investigación bajo reserva y continúa analizando la evidencia digital junto con especialistas en delitos informáticos.
Con información de TN
