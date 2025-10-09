El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafuero
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.Política09/10/2025
En la maratónica sesión de la Cámara de Diptuados, la Coalición Cívica buscó un apartamiento del reglamento para poder tratar un oficio de la Justicia Federal de San Isidro en perjuicio del libertario José Luis Espert por supuesto vínculos narcos y pidió una serie de medidas que debía autorizar la Cámara.
Durante ese tratamiento, Silvana Giudici deslizó que no sólo existía ese pedido sino que desde junio había otro pero contra un kirchnerista y que el cuerpo no había tratado. Luego, Silvia Lospennato pidió la palabra y especificó que el pedido pesaba contra el salteño Emiliano Estrada.
"Hable con Pamela Calleti. Un desafuero es un pedido doloroso pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin tratar. Nadie, ni el Presidente del cuerpo ni el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales deben decidir por todos nosotros", dijo la diputada del PRO y pidió avanzar con el desafuero.
La solicitud tomó por sorprensa a gran parte del cuerpo, que desconocía el pedido hecho por la Jueza Federal de Garantías N°2, Mariela Gimenez, en junio pasado. Inmediatamente, el mismísimo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoranz, pidió que el cuerpo se constituya en comisión y defina el pedido contra Estrada.
Sin emabrgo, Rodolfo Talhaide de Unión por la Patria salió en defensa del salteño y sostuvo que no faltó a la audiencia imputativa por una simple ocurrencia sino porque hizo planteos de competencia del juzgado interviniente. "El pedido de desafuero está recurrido, por lo que no se encuentra firme y no corresponde", dijo Talhaide y acusó al oficialismo de "querer cargarse a un diputado por haber tenido que entregar a uno vinculado al narco, como Espert. Acá se trata de un perseguido por un estado narco, por una provincia que tiene complicidad con el narcotráfico y por haberlo denunciado lo están persiguiendo", dijo el kirchnerista.
Finalmente, se acordó convocar a la Comisión de Asuntos Constituconales para el próximo miercoles, desde las 14, para tratar el pedido. Al encuentro fue convocado el salteño Emiliano Estrada para que esgrima su defensa y, finalmente, se defina el pedido de desafuero que pesa sobre él por los delitos de peculado y abuso de autoridad tras descubrirse el armado de cuentas fakes, con recursos el estado naconal, con intenciones de difamar a políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
“Nadie pensó que se podía bajar un candidato”, Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de PapelPolítica09/10/2025
La ministra de Seguridad cuestionó la decisión de la Justicia Electoral. Además habló del acercamiento con Juntos por el Cambio.
Tras rechazo judicial, LLA sigue apostando a Santilli y mantiene a Reichardt en segundo planoPolítica09/10/2025
En Casa Rosada aseguran que continuarán con las actividades en territorio bonaerense con el dirigente del PRO como figura principal, más allá de que no encabece la lista de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior llega a Entre Ríos para profundizar la relación con FrigerioPolítica09/10/2025
La visita de Lisandro Catalán a la provincia fue acordada el fin de semana pasado por Javier Milei y el Gobernador. El ministro de Desregulación hizo campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en la previa.
Tailhade acusó a la Justicia salteña de perseguir a Estrada
El diputado kirchnerista sostuvo que el legislador “es víctima de una persecución judicial en Salta” y acusó a la provincia de tener “complicidad con el narcotráfico”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.