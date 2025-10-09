Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafuero

En la maratónica sesión de la Cámara de Diptuados, la Coalición Cívica buscó un apartamiento del reglamento para poder tratar un oficio de la Justicia Federal de San Isidro en perjuicio del libertario José Luis Espert por supuesto vínculos narcos y pidió una serie de medidas que debía autorizar la Cámara.

Durante ese tratamiento, Silvana Giudici deslizó que no sólo existía ese pedido sino que desde junio había otro pero contra un kirchnerista y que el cuerpo no había tratado. Luego, Silvia Lospennato pidió la palabra y especificó que el pedido pesaba contra el salteño Emiliano Estrada.

"Hable con Pamela Calleti. Un desafuero es un pedido doloroso pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin tratar. Nadie, ni el Presidente del cuerpo ni el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales deben decidir por todos nosotros", dijo la diputada del PRO y pidió avanzar con el desafuero.

La solicitud tomó por sorprensa a gran parte del cuerpo, que desconocía el pedido hecho por la Jueza Federal de Garantías N°2, Mariela Gimenez, en junio pasado. Inmediatamente, el mismísimo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoranz, pidió que el cuerpo se constituya en comisión y defina el pedido contra Estrada.

Sin emabrgo, Rodolfo Talhaide de Unión por la Patria salió en defensa del salteño y sostuvo que no faltó a la audiencia imputativa por una simple ocurrencia sino porque hizo planteos de competencia del juzgado interviniente. "El pedido de desafuero está recurrido, por lo que no se encuentra firme y no corresponde", dijo Talhaide y acusó al oficialismo de "querer cargarse a un diputado por haber tenido que entregar a uno vinculado al narco, como Espert. Acá se trata de un perseguido por un estado narco, por una provincia que tiene complicidad con el narcotráfico y por haberlo denunciado lo están persiguiendo", dijo el kirchnerista.

Finalmente, se acordó convocar a la Comisión de Asuntos Constituconales para el próximo miercoles, desde las 14, para tratar el pedido. Al encuentro fue convocado el salteño Emiliano Estrada para que esgrima su defensa y, finalmente, se defina el pedido de desafuero que pesa sobre él por los delitos de peculado y abuso de autoridad tras descubrirse el armado de cuentas fakes, con recursos el estado naconal, con intenciones de difamar a políticos, empresarios y periodistas, entre otros.