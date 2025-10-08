Volcó un camión con 43 toneladas de pollo congelado en la Autopista 25 de Mayo

La víctima de 56 años recibió asistencia médica tras el ataque ocurrido en el barrio Santa Mónica, y los agresores de 25 y 47 años fueron detenidos por la Policía.
Un camión que transportaba 43 toneladas de pollo congelado volcó su acoplado en la Autopista 25 de Mayo, en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata sentido a La Plata. El hecho ocasionó importantes demoras desde primera hora de la mañana tras el incidente, por la caída de la mercadería del conteiner que bloqueó casi la totalidad de la calzada y provocó serios inconvenientes en el tránsito.
El siniestro, que fue protagonizado por un camión de tipo semirremolque que circulaba por una curva pronunciada de la conexión entre ambas autopistas, ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles, después de que chocara contra el guarda rail de la mano hacia Provincia, a la altura de Puerto Madero. El incidente no dejó heridos ni víctimas, según informaron fuentes policiales.
De esta manera, el conteiner se desprendió y cayó junto con la mercadería, lo que generó pérdidas de producto y una fuga de líquido de frenos y de gasoil, tanto del motor refrigerante del conteiner como del camión.
El SAME y el Personal de la Sección Destacamentos y Autopistas de la Policía de la Ciudad acudieron hasta ese sector, a la altura de la avenida Juan de Garay, donde el conductor fue atendido para control médico clínico.
El incidente forzó la habilitación de un solo carril en sentido hacia La Plata, lo que produjo colas de vehículos y demoras de consideración desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la zona para coordinar la remoción del conteiner, supervisar la seguridad vial y ordenar el flujo de autos.
Con información de Ámbito
La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) lanzó una invitación a gremios y empresas para incluir el Fondo de Cese Laboral en las negociaciones colectivas.
Extraditan a Uruguay al joven chaqueño acusado de matar a un hombre tras una citaProvincias07/10/2025
Guido Musin, de 22 años, fue detenido en Resistencia por el crimen de Yanger Sánchez Pérez, ocurrido en Montevideo en junio. La Justicia argentina autorizó su entrega para ser juzgado por homicidio agravado.
El gobernador de Santa Cruz busca reponer al ex procurador desplazado por Néstor KirchnerProvincias07/10/2025
En un gesto desafiante al kirchnerismo, Claudio Vidal envió un proyecto para restituir en su cargo a Eduardo Sosa.
La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo y fue localizada cerca de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú.
La víctima fue trasladada con heridas graves al Hospital Provincial; el agresor quedó detenido en el lugar.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.