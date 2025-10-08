Volcó un camión con 43 toneladas de pollo congelado en la Autopista 25 de Mayo

La caída de la mercadería bloqueó casi todos los carriles y provocó demoras de consideración en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata

Provincias08/10/2025

Un camión que transportaba 43 toneladas de pollo congelado volcó su acoplado en la Autopista 25 de Mayo, en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata sentido a La Plata. El hecho ocasionó importantes demoras desde primera hora de la mañana tras el incidente, por la caída de la mercadería del conteiner que bloqueó casi la totalidad de la calzada y provocó serios inconvenientes en el tránsito.

El siniestro, que fue protagonizado por un camión de tipo semirremolque que circulaba por una curva pronunciada de la conexión entre ambas autopistas, ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles, después de que chocara contra el guarda rail de la mano hacia Provincia, a la altura de Puerto Madero. El incidente no dejó heridos ni víctimas, según informaron fuentes policiales.

De esta manera, el conteiner se desprendió y cayó junto con la mercadería, lo que generó pérdidas de producto y una fuga de líquido de frenos y de gasoil, tanto del motor refrigerante del conteiner como del camión.

15288-defensa-civil-coordina-un-amplio-operativo-para-sofocar-incendios-forestales-en-el-norte-provincialNación ayuda a combatir los incendios que ya afectaron 1.900 hectáreas en Orán

El SAME y el Personal de la Sección Destacamentos y Autopistas de la Policía de la Ciudad acudieron hasta ese sector, a la altura de la avenida Juan de Garay, donde el conductor fue atendido para control médico clínico.

El incidente forzó la habilitación de un solo carril en sentido hacia La Plata, lo que produjo colas de vehículos y demoras de consideración desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la zona para coordinar la remoción del conteiner, supervisar la seguridad vial y ordenar el flujo de autos.

