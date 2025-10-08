La caída de la mercadería bloqueó casi todos los carriles y provocó demoras de consideración en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata
Dos inquilinos apuñalan al dueño de la casa en Mar del Plata
La víctima de 56 años recibió asistencia médica tras el ataque ocurrido en el barrio Santa Mónica, y los agresores de 25 y 47 años fueron detenidos por la Policía.Provincias08/10/2025
Dos inquilinos discutieron con el dueño de la casa que alquilaban en Mar del Plata y lo apuñalaron por la espalda. La víctima, de 56 años, tuvo que recibir asistencia médica y los agresores, de 25 y 47 años, fueron detenidos por la Policía.
El violento episodio ocurrió este martes en el barrio Santa Mónica. Las autoridades llegaron al lugar y se encontraron con la sangrienta escena. Según fuentes de la causa, la pelea inició por cuestiones propias de inquilinato.
Todo pasó en una casa ubicada en el cruce de las calles Camusso y Elcano. De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, personal policial llegó al lugar tras recibir un alerta a la Central de Emergencias 911.
Una vez allí, se encontraron con el dueño lesionado y los dos agresores todavía en la escena. Inmediatamente, llamaron al SAME para pedir una ambulancia que pudiera asistir al herido. Los profesionales llegaron y lo atendieron en el lugar.
Los inquilinos, por su parte, fueron notificados de la formación de una causa por agresión con el uso de arma blanca. Según precisaron las autoridades policiales que intervinieron en el caso al citado medio; “la discusión se dio por cuestiones de inquilinato, de convivencia y de consumo”.
La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús. Los agresores fueron trasladados a la comisaría decimosexta y luego a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecen alojados. Se espera que declaren durante la jornada de este miércoles. La investigación continúa.
La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) lanzó una invitación a gremios y empresas para incluir el Fondo de Cese Laboral en las negociaciones colectivas.
Extraditan a Uruguay al joven chaqueño acusado de matar a un hombre tras una citaProvincias07/10/2025
Guido Musin, de 22 años, fue detenido en Resistencia por el crimen de Yanger Sánchez Pérez, ocurrido en Montevideo en junio. La Justicia argentina autorizó su entrega para ser juzgado por homicidio agravado.
El gobernador de Santa Cruz busca reponer al ex procurador desplazado por Néstor KirchnerProvincias07/10/2025
En un gesto desafiante al kirchnerismo, Claudio Vidal envió un proyecto para restituir en su cargo a Eduardo Sosa.
La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo y fue localizada cerca de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú.
La víctima fue trasladada con heridas graves al Hospital Provincial; el agresor quedó detenido en el lugar.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.