Dos inquilinos apuñalan al dueño de la casa en Mar del Plata

La víctima de 56 años recibió asistencia médica tras el ataque ocurrido en el barrio Santa Mónica, y los agresores de 25 y 47 años fueron detenidos por la Policía.

Provincias08/10/2025

https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-3V0tz61759917958331-1759918227

Dos inquilinos discutieron con el dueño de la casa que alquilaban en Mar del Plata y lo apuñalaron por la espalda. La víctima, de 56 años, tuvo que recibir asistencia médica y los agresores, de 25 y 47 años, fueron detenidos por la Policía.

El violento episodio ocurrió este martes en el barrio Santa Mónica. Las autoridades llegaron al lugar y se encontraron con la sangrienta escena. Según fuentes de la causa, la pelea inició por cuestiones propias de inquilinato.

Todo pasó en una casa ubicada en el cruce de las calles Camusso y Elcano. De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, personal policial llegó al lugar tras recibir un alerta a la Central de Emergencias 911.

Una vez allí, se encontraron con el dueño lesionado y los dos agresores todavía en la escena. Inmediatamente, llamaron al SAME para pedir una ambulancia que pudiera asistir al herido. Los profesionales llegaron y lo atendieron en el lugar.

NFDYLVK2MJHN5LXTFVTCAOXXHUTriple crimen en Florencio Varela: declara uno de los imputados

Los inquilinos, por su parte, fueron notificados de la formación de una causa por agresión con el uso de arma blanca. Según precisaron las autoridades policiales que intervinieron en el caso al citado medio; “la discusión se dio por cuestiones de inquilinato, de convivencia y de consumo”.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús. Los agresores fueron trasladados a la comisaría decimosexta y luego a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecen alojados. Se espera que declaren durante la jornada de este miércoles. La investigación continúa.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

Salta crea su propia Residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Salud07/10/2025

Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail