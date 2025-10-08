El histórico edificio se teñirá hoy de color verde como símbolo de visibilidad e inclusión, a partir de las 19 horas. Se invita a los presentes a llevar una cinta verde para acompañar a las personas que padecen la enfermedad y a sus familias.
Transporte impropio: concejales ratificaron el convenio entre Municipalidad y AMT
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.Salta08/10/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino ratificó el convenio firmado entre la Municipalidad capitalina y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT); la ciudad delega la totalidad de sus facultades referidas al servicio de taxis y remises.
Según la concejal Eliana Chuchuy, el reconocer el marco legal y el imperio de la ley ya debería dar por resultas las especulaciones respecto al convenio.
“Reafirmamos lo que por ley estamos trabajando”, indicó.
Explicó, en tanto, que el convenio no quita potestades al Municipio, sino que ratifica la cooperación interjurisdiccional, entendiendo que el control incluye a Capital y al Área Metropolitana.
“Es decir, son miles de personas a las que les debemos garantizar la seguridad y la previsibilidad”, aseguró, y continuó: “El convenio sostiene las facultades de la Municipalidad de controlar taxis y remises cuando se de algún tipo de situación, porque nuestra intención es cuidar a los vecinos”.
Finalmente, Chuchuy indicó que el convenio propone que sea el Municipio el que se haga cargo del pago de la Tasa de Fiscalización Anual del Transporte Impropio, que, hasta hoy, lo pagaban los vecinos.
“Va a ser el Municipio el que va a poner esos recursos”, sentenció.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
La directora de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, informó que se prevé instalar 50 por mes, hasta terminar el año. Las primeras se colocaron en paradores de avenidas Bicentenario y San Martín.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que declara los 8 de octubre de cada año como el Día Municipal de la Dislexia. Se capacitará a docentes sobre este trastorno del aprendizaje.
Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos. Lleva el nombre del conjunto folclórico salteño.
"Estamos en la parte crítica, en la estructura principal que ya se está alzando, y ya hemos finalizado la parte administrativa. En abril o mayo comenzará la nueva etapa correspondiente al área de esterilización", detallaron.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.