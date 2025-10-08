Transporte impropio: concejales ratificaron el convenio entre Municipalidad y AMT

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino ratificó el convenio firmado entre la Municipalidad capitalina y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT); la ciudad delega la totalidad de sus facultades referidas al servicio de taxis y remises.

Según la concejal Eliana Chuchuy, el reconocer el marco legal y el imperio de la ley ya debería dar por resultas las especulaciones respecto al convenio.

“Reafirmamos lo que por ley estamos trabajando”, indicó.

Explicó, en tanto, que el convenio no quita potestades al Municipio, sino que ratifica la cooperación interjurisdiccional, entendiendo que el control incluye a Capital y al Área Metropolitana.

“Es decir, son miles de personas a las que les debemos garantizar la seguridad y la previsibilidad”, aseguró, y continuó: “El convenio sostiene las facultades de la Municipalidad de controlar taxis y remises cuando se de algún tipo de situación, porque nuestra intención es cuidar a los vecinos”.

Finalmente, Chuchuy indicó que el convenio propone que sea el Municipio el que se haga cargo del pago de la Tasa de Fiscalización Anual del Transporte Impropio, que, hasta hoy, lo pagaban los vecinos.

“Va a ser el Municipio el que va a poner esos recursos”, sentenció.