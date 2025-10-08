La directora de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, informó que se prevé instalar 50 por mes, hasta terminar el año. Las primeras se colocaron en paradores de avenidas Bicentenario y San Martín.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistema
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.Salta08/10/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que establece que los vehículos afectados a la prestación del servicio de taxis y remises no deben superar una antigüedad de quince años al momento de su incorporación.
“El proyecto se refiere a lo que venimos trabajando respecto al proceso de equiparación normativa respecto al servicio de transporte impropio en la ciudad”, aseguró el concejal Gonzalo Corral.
Recordó, en este sentido, que en abril pasado el Concejo aprobó la norma que incorpora al sistema el transporte a través de plataformas, por lo que era necesario igualar las condiciones entre los servicios.
“Buscamos armonía y equilibrio en el sistema”, indicó el edil, y advirtió que taxistas y remiseros, a partir de la inclusión de las plataformas, entendieron que se generó un desajuste en el funcionamiento del rubro.
Así las cosas, Corral explicó que uno de los puntos de equilibrio es pasar de 10 a 15 los años de antigüedad que pueden tener los vehículos para incorporarse al sistema.
“Es una iniciativa que busca genera el equilibrio. Este Concejo se ha mostrado a favor de generar condiciones y es por eso que llevamos la antigüedad establecida por las ordenanzas a equipararse en todos los vehículos del servicio impropio, sea el servicio que sea”, señaló el concejal, y sentenció: “La competencia se debe dar de manera efectiva en el servicio y no en la norma”.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que declara los 8 de octubre de cada año como el Día Municipal de la Dislexia. Se capacitará a docentes sobre este trastorno del aprendizaje.
Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos. Lleva el nombre del conjunto folclórico salteño.
"Estamos en la parte crítica, en la estructura principal que ya se está alzando, y ya hemos finalizado la parte administrativa. En abril o mayo comenzará la nueva etapa correspondiente al área de esterilización", detallaron.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
Usan piedras para cerrar una entrada al Materno Infantil y definir el estacionamiento
El nosocomio bloqueó ciertos accesos con piedras para evitar que los vehículos utilicen el espacio como atajo y garantizar la circulación de ambulancias y el helipuerto.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.