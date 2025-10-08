Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistema

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que establece que los vehículos afectados a la prestación del servicio de taxis y remises no deben superar una antigüedad de quince años al momento de su incorporación.

“El proyecto se refiere a lo que venimos trabajando respecto al proceso de equiparación normativa respecto al servicio de transporte impropio en la ciudad”, aseguró el concejal Gonzalo Corral.

Recordó, en este sentido, que en abril pasado el Concejo aprobó la norma que incorpora al sistema el transporte a través de plataformas, por lo que era necesario igualar las condiciones entre los servicios.

“Buscamos armonía y equilibrio en el sistema”, indicó el edil, y advirtió que taxistas y remiseros, a partir de la inclusión de las plataformas, entendieron que se generó un desajuste en el funcionamiento del rubro.

Así las cosas, Corral explicó que uno de los puntos de equilibrio es pasar de 10 a 15 los años de antigüedad que pueden tener los vehículos para incorporarse al sistema.

“Es una iniciativa que busca genera el equilibrio. Este Concejo se ha mostrado a favor de generar condiciones y es por eso que llevamos la antigüedad establecida por las ordenanzas a equipararse en todos los vehículos del servicio impropio, sea el servicio que sea”, señaló el concejal, y sentenció: “La competencia se debe dar de manera efectiva en el servicio y no en la norma”.