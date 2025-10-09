Coparticipación de combustibles: a la oposición le faltó tres diputados para modificar el impuesto

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU mostró que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, conocía desde 2021 los aportes que Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, le realizó a Espert.
El Gobierno logró un triunfo en la Cámara de Diputados, que rechazó hoy la ley de reforma del impuesto a los combustibles, ya que la oposición no obtuvo la mayoría requerida para cambiar la coparticipación de ese tributo.
El triunfo del oficialismo se produjo cerca de las 3 de la madrugada cuando el proyecto que había sido impulsado por los gobernadores alcanzó 126 votos, es decir tres menos de la mayoría absoluta de 129 para aprobar una ley vinculada con el cambio del régimen de coparticipación.
Si bien el presidente del bloque de UxP. German Martínez, y el diputado Nicolás Massot, insistieron en que se debía votar por mayoría simple, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, impuso su criterio de que se debería votar con mayoría absoluta.
Martínez señaló que “cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre en defensa de las provincias argentinas se necesita una mayoría especial; cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”
Ese criterio fue rechazado por Menem quien hizo leer al cuerpo parlamentario el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional que dice es atribución del Congreso Nacional “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
Tras imponer su criterio y anunciar que iba a usar de la facultad de votar cuando se tratan de proyectos que exigen una mayoría absoluta, Menem puso a consideración del proyecto
La votación salió 126 contra 7 entre los que estaban Menem, Ricardo Lopez Murphy, los cuatro de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Monica Frade, y el radical k de Liga del Interior Pablo Cervi, mientras que los cinco diputados de la izquierda se abstuvieron..
La mayoría de la LLA, la UCR, el PRO se habían retirado con el objetivo de buscar que se caiga el quórum, pero había otros ausencias que si llamaron la atención porque respondían a gobernadores que habían respaldado la iniciativa.
Entre 119 ausentes, entre ellos varios legisladores que responden a gobernadores de Corrientes Gustavo Valdes, de Córdoba Martin Llayorda, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Salta Gustavo Sáenz.
Tampoco estuvieron otros legisladores que responden a los mandatarios de Entre Rios, Rogelio Frigerio, de Mendoza Alfredo Cornejo, de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan Marcelo Orrego que ya habían firmado el dictamen de minoría en base a una propuesta del Gobierno.
De hecho, el grupo de los gobernadores se había roto cuando se trataron a mediados de agosto los dictámenes en las comisiones de Presupuesto y Energía y Combustibles.
Ni tampoco los diputados de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, y Florencio Randazzo, además de la cordobesa Alejandra Torres y el entrerriano Francisco Morchio.
Entre los ausentes tambien estuvieron los diputados del MID, Eduardo Falcone y Oscar Zago, y de Coherencia Carlos D'Alessandro y Gerardo González.
En cambio, el Senado votó por 56 votos es decir mas de los dos tercios el proyecto impulsado por los 23 gobernadores y el jefe del Gobierno, Jorge Macri, pero luego ese bloque el Gobierno lo pudo fracturar en la Cámara de Diputados.
El dictamen de mayoría aspira a repartir lo recaudado por el tributo a los combustibles de la siguiente manera: un 14.29% para el Tesoro Nacional, un 52.02% para las provincias y un 28.69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.
Hasta ahora, el 10.4% va a las provincias, el 28.69% a la Anses, y el 24.29% al Tesoro; y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios.
En la propuesta mantienen la eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.
El Gobierno impulsaba un dictamen donde mantenía el 28,6 por ciento para Anses, un 30 por ciento para el Estado Nacional y otro 40 a distribuir en las provincias por la ley de coparticipación.
Con el rechazo de la ley ahora esta iniciativa recién se podrá tratar en el próximo período parlamentario
El Gobierno de Javier Milei derogó, recortó o desmanteló 47 de los 50 programas de cuidados que operaban en el país, dejando solo tres en pie y uno de ellas en riesgo de ser cerrado.
El expresidente habló tras su reencuentro con Javier Milei en Olivos y aseguró que el escenario político “se ordenará en dos polos bien definidos” de cara a las próximas elecciones.
El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
“Nadie pensó que se podía bajar un candidato”, Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de PapelPolítica09/10/2025
La ministra de Seguridad cuestionó la decisión de la Justicia Electoral. Además habló del acercamiento con Juntos por el Cambio.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.