Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador del PRO Fernando Iglesias se expresó sobre el pedido de desafuero al diputado Emiliano Estrada, luego de que éste hablara de “persecución política” y acusara a la Justicia provincial de actuar bajo presiones por la causa en su contra por peculado y abuso de autoridad.

“Me asombra que un diputado diga que Salta es un narcoestado y no haga la denuncia penal”, expresó Iglesias, quien calificó de “servicial” al legislador opositor por “querer meter la discusión en la grieta”.

“Si conoce hechos ilícitos, como funcionario público tiene la obligación de denunciarlos. Supongo que estará listo para presentar una denuncia personal contra el gobernador o que ya lo habrá hecho”, ironizó.

Iglesias también cuestionó las referencias de Estrada a supuestas causas armadas. “Ochenta causas tiene armadas y no ganó una. Ochenta balcones y ninguna flor”, lanzó en tono sarcástico, generando tensión en el recinto.

El diputado del PRO celebró que, hasta ese momento, el debate en el Congreso se desarrollaba “fuera de la grieta” y con “criterio institucional” en defensa de la Justicia. “Veníamos bien, con unanimidad en que no podíamos obstruir el avance judicial con criterios corporativos, hasta que se metió la política de la grieta”, sostuvo.

En el cierre de su intervención, Iglesias hizo una comparación histórica y valoró la celeridad actual de los procesos judiciales:

“En 2008 presentamos la primera denuncia contra el kirchnerismo. El desafuero de De Vido llegó nueve años después, y el primer allanamiento a Cristina Kirchner, diez años después. Hoy la Justicia actúa en horas, y eso hay que reconocerlo.”

Pidió finalmente “que esa rapidez no decaiga” en el futuro. “Que siga siendo así si las causas involucran a dirigentes peronistas”, concluyó Iglesias.