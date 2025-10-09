Elecciones: “Salta es de las pocas provincias donde se está rompiendo la polarización”

En Día de Miércoles, el consultor político Fernando Palópoli analizó el panorama electoral y destacó que Salta es una de las pocas provincias donde la polarización nacional comienza a aflojar. Según explicó, el electorado salteño muestra una disposición distinta a la de otros distritos, y eso abre la puerta a alternativas más moderadas.

“El gobernador está en una situación incómoda, como nunca antes la vivió. Tiene una gran habilidad de gestión y de diálogo, pero se ve obligado por las circunstancias a romper con esta polarización entre los que están con Milei y los que no”, planteó Palópoli.

El analista aseguró que la provincia empieza a experimentar una reacción frente al enfrentamiento nacional entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.

“Argentina tiene esos dos polos que complican a cualquiera que intente una vía intermedia. Pero en Salta se está dando algo diferente: la gente busca algo más moderado, más lógico y con mejores modales”, explicó.

Palópoli también afirmó que la imagen del gobierno nacional muestra signos de desgaste en el norte argentino. “Nuestros estudios coinciden en que la gestión nacional perdió entre nueve y diez puntos de adhesión. Parecía que podía recuperarse pero tras el acuerdo con Estados Unidos, las dudas sobre ese entendimiento y el caso Espert afectaron la percepción pública”, indicó.

Por otro lado, el consultor analizó los vaivenes del comportamiento electoral argentino y planteó que el país atraviesa un ciclo histórico que alterna entre etapas de “racionalidad” y momentos de fuerte disrupción política.

En ese sentido, repasó la historia política reciente: “Argentina viene de Alfonsín, que era una persona racional, y después viró hacia algo más histriónico y caudillesco con Carlos Menem. Luego, tras la crisis del 2001, surgió Néstor Kirchner, otro líder disruptivo que perduró en el poder gracias a acuerdos y a su capacidad de alternarlo con su esposa, Cristina. Más tarde, la sociedad volvió a buscar lo normal con Mauricio Macri, un hombre más correcto y de buenos modales”, señaló.