El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Elecciones: “Salta es de las pocas provincias donde se está rompiendo la polarización”
El consultor político Fernando Palópoli aseguró que el electorado salteño empieza a alejarse del enfrentamiento entre Milei y el kirchnerismo. “Se busca algo más moderado, más lógico y con mejores modales”, afirmó.Política09/10/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el consultor político Fernando Palópoli analizó el panorama electoral y destacó que Salta es una de las pocas provincias donde la polarización nacional comienza a aflojar. Según explicó, el electorado salteño muestra una disposición distinta a la de otros distritos, y eso abre la puerta a alternativas más moderadas.
“El gobernador está en una situación incómoda, como nunca antes la vivió. Tiene una gran habilidad de gestión y de diálogo, pero se ve obligado por las circunstancias a romper con esta polarización entre los que están con Milei y los que no”, planteó Palópoli.
El analista aseguró que la provincia empieza a experimentar una reacción frente al enfrentamiento nacional entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.
“Argentina tiene esos dos polos que complican a cualquiera que intente una vía intermedia. Pero en Salta se está dando algo diferente: la gente busca algo más moderado, más lógico y con mejores modales”, explicó.
Palópoli también afirmó que la imagen del gobierno nacional muestra signos de desgaste en el norte argentino. “Nuestros estudios coinciden en que la gestión nacional perdió entre nueve y diez puntos de adhesión. Parecía que podía recuperarse pero tras el acuerdo con Estados Unidos, las dudas sobre ese entendimiento y el caso Espert afectaron la percepción pública”, indicó.
Por otro lado, el consultor analizó los vaivenes del comportamiento electoral argentino y planteó que el país atraviesa un ciclo histórico que alterna entre etapas de “racionalidad” y momentos de fuerte disrupción política.
En ese sentido, repasó la historia política reciente: “Argentina viene de Alfonsín, que era una persona racional, y después viró hacia algo más histriónico y caudillesco con Carlos Menem. Luego, tras la crisis del 2001, surgió Néstor Kirchner, otro líder disruptivo que perduró en el poder gracias a acuerdos y a su capacidad de alternarlo con su esposa, Cristina. Más tarde, la sociedad volvió a buscar lo normal con Mauricio Macri, un hombre más correcto y de buenos modales”, señaló.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
“Nadie pensó que se podía bajar un candidato”, Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de PapelPolítica09/10/2025
La ministra de Seguridad cuestionó la decisión de la Justicia Electoral. Además habló del acercamiento con Juntos por el Cambio.
Tras rechazo judicial, LLA sigue apostando a Santilli y mantiene a Reichardt en segundo planoPolítica09/10/2025
En Casa Rosada aseguran que continuarán con las actividades en territorio bonaerense con el dirigente del PRO como figura principal, más allá de que no encabece la lista de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior llega a Entre Ríos para profundizar la relación con FrigerioPolítica09/10/2025
La visita de Lisandro Catalán a la provincia fue acordada el fin de semana pasado por Javier Milei y el Gobernador. El ministro de Desregulación hizo campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en la previa.
Tailhade acusó a la Justicia salteña de perseguir a Estrada
El diputado kirchnerista sostuvo que el legislador “es víctima de una persecución judicial en Salta” y acusó a la provincia de tener “complicidad con el narcotráfico”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.