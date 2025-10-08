Los gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Jujuy este jueves

En medio de un escándalo tras otro en el oficialismo nacional, los gobernadores nucleados en Provincias Unidas tendrán un nuevo encuentro electoral, esta vez en Jujuy. En búsqueda de la ancha avenida del medio, los mandatarios provinciales que fueron dialoguistas hoy intentan posicionarse "en contra del populismo de derecha y de izquierda".

Esta será la tercera reunión donde , Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) serán recibidos por Carlos Sadir y visitarán el Parque Solar Cauchari, a 4.000 metros de altura.

Luego de la recepción y la recorrida por el Parque Solar, los mandatarios provinciales se reunirán a las 11:30 horas con empresarios mineros de la Zona Franca Perico.

Luego a las 12:30 habrá un acto protocolar de Provincias Unidas donde expondrán todos los gobernadores.

En su visita a Puerto Madryn, los gobernadores visitaron la fábrica ALUAR, con la intención de mostrar un énfasis en la producción, que difiere del eje libertario. Si bien es cierto que hay una alianza electoral, la situación en cada provincia que integra el frente es particular.

Esto se da por ejemplo en Chubut, donde el gobernador Nacho Torres tiene una situación más amistosa con la Casa Rosada que el gobernador cordobés que impulsó la rebelión contra Milei.

"Más allá de los distritos en donde gobernamos se consolidará como una nueva fuerza competitiva para el 2027. En provincias demográficamente más importantes la marca está instalada, tenemos dirigentes como Pullaro, Schiaretti, Llaryora y Valdés que tienen fuerza gravitacional y aportan volumen y músculo político, algo difícil de lograr en tiempo récord como lo hicimos desde Provincias Unidas", sostuvo Torres en diálogo con un medio local en la previa al nuevo encuentro.

