El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
Los gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Jujuy este jueves
En medio de la crisis del oficialismo, los mandatarios provinciales buscan posicionarse como alternativa “al populismo de derecha y de izquierda”.Política08/10/2025
En medio de un escándalo tras otro en el oficialismo nacional, los gobernadores nucleados en Provincias Unidas tendrán un nuevo encuentro electoral, esta vez en Jujuy. En búsqueda de la ancha avenida del medio, los mandatarios provinciales que fueron dialoguistas hoy intentan posicionarse "en contra del populismo de derecha y de izquierda".
Esta será la tercera reunión donde , Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) serán recibidos por Carlos Sadir y visitarán el Parque Solar Cauchari, a 4.000 metros de altura.
Luego de la recepción y la recorrida por el Parque Solar, los mandatarios provinciales se reunirán a las 11:30 horas con empresarios mineros de la Zona Franca Perico.
Luego a las 12:30 habrá un acto protocolar de Provincias Unidas donde expondrán todos los gobernadores.
En su visita a Puerto Madryn, los gobernadores visitaron la fábrica ALUAR, con la intención de mostrar un énfasis en la producción, que difiere del eje libertario. Si bien es cierto que hay una alianza electoral, la situación en cada provincia que integra el frente es particular.
Esto se da por ejemplo en Chubut, donde el gobernador Nacho Torres tiene una situación más amistosa con la Casa Rosada que el gobernador cordobés que impulsó la rebelión contra Milei.
"Más allá de los distritos en donde gobernamos se consolidará como una nueva fuerza competitiva para el 2027. En provincias demográficamente más importantes la marca está instalada, tenemos dirigentes como Pullaro, Schiaretti, Llaryora y Valdés que tienen fuerza gravitacional y aportan volumen y músculo político, algo difícil de lograr en tiempo récord como lo hicimos desde Provincias Unidas", sostuvo Torres en diálogo con un medio local en la previa al nuevo encuentro.
Con información de El Cronista
Juliano acusó al oficialismo de “apretar a diputados en los pasillos” del Congreso
Durante la sesión especial de este miércoles, el diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) denunció “presiones en los pasillos” y “atropellos” de Martín Menem.
El dirigente oficialista, envuelto en el escándalo de Fred Machado, alegó “motivos particulares” tras declinar renovar su banca en Buenos Aires.
Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: “Me dijo te vamos a hacer mierda”
En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador radical Facundo Manes denunció que el presidente del cuerpo, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.
El kirchnerismo, la UCR disidente, Encuentro Federal y exlibertarios reunieron el número de legisladores para empezar la sesión. Quieren recortarle poder al Ejecutivo.
Villazón: “En Salta me retaron por decir que era peronista, pero no me callé”
El periodista y analista político Jorge Villazón contó que, al llegar a Salta, fue reprendido por reconocer públicamente su militancia peronista. Relató también su vínculo con Roberto Romero y la invitación que rechazó para reunirse con Perón.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.