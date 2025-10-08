Villazón: “En Salta me retaron por decir que era peronista, pero no me callé”

Durante una entrevista en Aries FM 91.1, el reconocido periodista y analista político Jorge Villazón recordó cómo fue su llegada a Salta y las tensiones que vivió por reconocerse abiertamente peronista en los medios.

“Cuando llegué a Salta, dije un día que era peronista, y me llamaron al canal 11 y en una habitación me amonestaron, diciéndome que no podía decir que era peronista porque era periodista”, relató Villazón.

“Les dije: todos ustedes son partícipes de la política, les conozco la historia. Entonces son todos unos mentirosos y quieren que yo sea mentiroso”, agregó.

Villazón señaló que en ese tiempo “había una tendencia conservadora en los medios salteños” y que fue uno de los pocos periodistas que asumió su posición política sin ocultarla.

“Creo que fui el primer periodista militante que tuvo la provincia”, expresó.

El analista también recordó su vínculo con Roberto Romero, quien lo convocó para conversar sobre peronismo y la situación política de la provincia.

Además, reveló que fue invitado a reunirse con Perón a través del coronel Damasco, pero decidió no asistir.

“Me llamaron para decirme que el general Perón me invitaba a una reunión, pero respondí que no iría mientras no se resolviera el asesinato de un amigo mío, un diputado nacional muerto por la Triple A”, explicó.

Villazón reflexionó sobre su trayectoria y las decisiones que marcaron su carrera. Sostuvo que su militancia y su trabajo periodístico siempre respondieron a una cuestión de coherencia personal, incluso en momentos donde expresarlo implicaba sanciones o aislamiento profesional. “Yo preferí seguir desde el periodismo, diciendo lo que pensaba”, concluyó.