Villazón: “En Salta me retaron por decir que era peronista, pero no me callé”
El periodista y analista político Jorge Villazón contó que, al llegar a Salta, fue reprendido por reconocer públicamente su militancia peronista. Relató también su vínculo con Roberto Romero y la invitación que rechazó para reunirse con Perón.
Durante una entrevista en Aries FM 91.1, el reconocido periodista y analista político Jorge Villazón recordó cómo fue su llegada a Salta y las tensiones que vivió por reconocerse abiertamente peronista en los medios.
“Cuando llegué a Salta, dije un día que era peronista, y me llamaron al canal 11 y en una habitación me amonestaron, diciéndome que no podía decir que era peronista porque era periodista”, relató Villazón.
“Les dije: todos ustedes son partícipes de la política, les conozco la historia. Entonces son todos unos mentirosos y quieren que yo sea mentiroso”, agregó.
Villazón señaló que en ese tiempo “había una tendencia conservadora en los medios salteños” y que fue uno de los pocos periodistas que asumió su posición política sin ocultarla.
“Creo que fui el primer periodista militante que tuvo la provincia”, expresó.
El analista también recordó su vínculo con Roberto Romero, quien lo convocó para conversar sobre peronismo y la situación política de la provincia.
Además, reveló que fue invitado a reunirse con Perón a través del coronel Damasco, pero decidió no asistir.
“Me llamaron para decirme que el general Perón me invitaba a una reunión, pero respondí que no iría mientras no se resolviera el asesinato de un amigo mío, un diputado nacional muerto por la Triple A”, explicó.
Villazón reflexionó sobre su trayectoria y las decisiones que marcaron su carrera. Sostuvo que su militancia y su trabajo periodístico siempre respondieron a una cuestión de coherencia personal, incluso en momentos donde expresarlo implicaba sanciones o aislamiento profesional. “Yo preferí seguir desde el periodismo, diciendo lo que pensaba”, concluyó.
Durante la sesión especial de este miércoles, el diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) denunció “presiones en los pasillos” y “atropellos” de Martín Menem.
En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador radical Facundo Manes denunció que el presidente del cuerpo, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.