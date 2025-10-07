Diputados repudiaron la fusión del INPRES y el SEGEMAR

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de declaración que repudia la intención del gobierno nacional libertario de fusionar el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Al respecto, la diputada Cristina Frizolli informó que la fusión de los organismos será bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Explicó, en este sentido, que el SEGEMAR se dedica a la cartografía geológica, a estudiar la geoquímica, geofísica y la evaluación del potencial minero argentino, mientras que el IMPRES dicta reglamentaciones sobre las estructuras civiles en zonas sísmicas del país.

“Con la mezcla de los dos organismos estaríamos violando el principio de especialización; lo geológico minero está muy alejado de lo que es el comportamiento de las estructuras civiles durante sismos”, aseguró la legisladora.

Recordó, además, que, según el IMPRES, salta tiene peligrosidad moderada nivel 3, es decir, tiene mayor riesgo de sufrir sismos por su proximidad con la Cordillera de los Andes.

“Lo que pase aquí con un sismo, poco y nada le va a importar a Buenos Aires. Al funcionarse dejan de lado el interés por la vida de las personas. Salta tiene una ley específica que dice que las construcciones deben tener bases sismo resistente bajo normas del IMPRES, es decir, el organismo busca darle seguridad a la gente”, concluyó Frizolli.