Diputados repudiaron la fusión del INPRES y el SEGEMAR

El dirigente nacional de Política Obrera aseguró que “asistimos a los últimos estertores de un régimen económico que no da para más”, y criticó el endeudamiento del gobierno nacional al que acusó de sostener una “pseudoestabilidad” en tiempo electoral.
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de declaración que repudia la intención del gobierno nacional libertario de fusionar el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
Al respecto, la diputada Cristina Frizolli informó que la fusión de los organismos será bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Explicó, en este sentido, que el SEGEMAR se dedica a la cartografía geológica, a estudiar la geoquímica, geofísica y la evaluación del potencial minero argentino, mientras que el IMPRES dicta reglamentaciones sobre las estructuras civiles en zonas sísmicas del país.
“Con la mezcla de los dos organismos estaríamos violando el principio de especialización; lo geológico minero está muy alejado de lo que es el comportamiento de las estructuras civiles durante sismos”, aseguró la legisladora.
Recordó, además, que, según el IMPRES, salta tiene peligrosidad moderada nivel 3, es decir, tiene mayor riesgo de sufrir sismos por su proximidad con la Cordillera de los Andes.
“Lo que pase aquí con un sismo, poco y nada le va a importar a Buenos Aires. Al funcionarse dejan de lado el interés por la vida de las personas. Salta tiene una ley específica que dice que las construcciones deben tener bases sismo resistente bajo normas del IMPRES, es decir, el organismo busca darle seguridad a la gente”, concluyó Frizolli.
Consideró que lo contrario implicaría aplicar la ley de paridad de género para perjudicar a una mujer; la candidata estaba segunda en la lista, pero el oficialismo pidió que el número uno fuera para el tercer postulante.
La Casa Rosada anunció que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema que habilitó la extradición del empresario, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
En el marco del evento “Salta Debate”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, resaltó la “necesidad de un Estado presente que garantice la provisión de servicios y condiciones de desarrollo”.
